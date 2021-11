Entiendan, narcoconservadores

Ayer en Facebook comenté lo dicho en La Mañanera por el presidente López Obrador que se veía muy emocionado por lo que está haciendo en el SURESTE. Es decir, por fin algo de especial importancia apropósito de diversas construcciones, pero sobre todo en lo referente a la grandiosa Cultura Maya y dijo:

CALAKMUL, CAMPECHE.

"(…) la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, es como Atenas o Egipto y ahí la cultura Maya realizó obras artísticas 300 años Antes de Cristo.

"No solo hay templos monumentales del siglo VI de la era cristiana, esos templos que están en la selva guardan otro tesoro, vestigios de la Cultura Maya" (anterior). "Tienen murales. Los mayas en todos los tiempos fueron cuidando su arte y construían los nuevos sitios, pero cubrían los antiguos sitios", dijo AMLO.

"Si van a ver ese mural, que es un mercado Maya, se ve arte desde 300 años A.C. Somos dichosos los mexicanos no hay, con todo respeto, en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural".

"El tren Maya va a servir para eso, va a comunicarnos en el Golfo, en el Caribe, en la Selva (…) y se van a invertir 40 mil millones de pesos en Campeche solamente", finalizó.

En Facebook, en LA MAÑANERA, 29.10.2021, en lo personal publiqué:

Campeche escuchó a un AMLO emocionado por estar en ese estado del Sureste largamente abandonado. Hoy en su calidad de presidente. con la 4 T, está haciendo mucho por toda la magnífica península Maya. Recordé que el presidente espurio Felipe Calderón (2006-2012) "había regalado" a los españoles, parientes de un muy amigo suyo, Juan Camilo Mouriño (1971-2008), nacido en Madrid, al que sin embargo hizo secretario de Gobernación del país. Fue así como apareció IBERDROLA en México. Mouriño fue aparentemente asesinado en un avionazo en 2008, enfrente de la Fuente de Petróleos de la Ciudad de México.

Por cierto, en otro aspecto del multicitado desastre neoliberal, se descubrió que Calderón SÍ tuvo que ver -y no solo Peña Nieto- con la compañía brasileña Odebrecht que le soltó alrededor de 10 millones de dólares al sinvergüenza expresidente espurio que le costó además a México 150 mil vidas en tanto que dizque hacía la guerra contra los narcos.

Esperamos que no se olvide todo esto, que es HISTORIA. López Obrador se la pasa diciendo que hay que ir hacia adelante, pero la verdadera PAZ solo se da cuando se ha puesto tanta inmundicia al Sol o sea a ojos de la JUSTICIA, así en mayúsculas, no solo del que llamo yo "El Poder Perjudicial" que sea dicho de paso me ha hecho mucho daño en lo personal.

En todos los aspectos del gobierno los ciudadanos debemos solicitar que haya JUSTICIA y de paso me permito a aconsejar a los fiscales Gertz Manera y Santiago Nieto dejen de rivalizar por el bien de este gobierno y sobre todo del país.

SALUDOS, CAMPECHE.

Fue la patria chica de mi tío político Luis Martínez Mezquida -1906-, nombre que lleva orgullosamente la Biblioteca de la localidad. Fue uno de los que propiciaron por cierto la autonomía universitaria de la UNAM, amigo de Lombardo Toledano. nació el 20 de agosto de 1906 y murió un 14 de julio, día en que se festeja la Revolución Francesa. Curiosidades de la vida.

En fin… Saludos y felicidades a la nueva gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román, cuyo padre, Carlos Sansores Pérez, fue amigo y compañero del citado Luis Martínez Mezquida.

