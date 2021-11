Comerciantes de Saltillo, con pocas expectativas de ventas para este Buen Fin

A comparación de años anteriores, en esta ocasión el Buen Fin para comerciantes del primer cuadro de la ciudad no hay un buen pronóstico de ventas, pues mientras no se resuelva la problema en el sector automotriz, no habrá incremento en sus ventas y mucho menos contratación de personal.

En ese sentido, manifestó Salvador Rodríguez Saade, titular de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, dijo que están esperando que aumenten las ventas hasta el mes de diciembre, y aun así, no esperan llegar a los mismos porcentajes que en años anteriores. “No vamos a llegar a las metas ni a los pronósticos, el tema de los chips tienen estimado resolverlo hasta enero o febrero del próximo año, entonces por lo pronto no se va a contratar personal”, sostuvo. Añadió que a pesar de que no se han registrado despidos, tampoco pueden contratar a más personal ya que las ventas han sido muy malas, razón por la cual tampoco cuentan con una plantilla completa desde hace varios meses. Finalmente descartó que durante el próximo Buen Fin el cual se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre se hagan contrataciones, pero si habrá temporales para la temporada decembrina que se avecina, sin embargo no serán las mismas que en años anteriores. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste