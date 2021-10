Director castiga a un alumno de 5 años de edad al colgarlo de cabeza desde un balcón

El suceso fue captado en una escuela privada ubicada en Mirzapur, India, cuando el director del lugar sorprendió a uno de sus alumnos llamado Sonu de 5 años de edad, haciendo una travesura y decidió castigarlo al sujetarlo de una pierna y colgarlo de cabeza desde el balcón de un segundo piso, mientras otros alumnos observaban.

Una persona tomó una fotografía del castigo y esta se volvió viral y provocó que el director fuera denunciado y que las autoridades locales iniciaran una investigación al respecto, informó el portal Ruptly.

#Mirzapur (UP): In a shocking incident, the principal of a private school dangled a child upside down from the first floor of the school building as a punishment of sorts.

The photograph of the boy dangling down and scores of children looking on, has gone viral on social media. pic.twitter.com/PdPXlXYQz5