La Columna de Rosell

Santos Laguna se presentó en Querétaro con la suficiente presencia para obtener los tres puntos y apenas su segunda victoria de visitante (el torneo pasado solo ganó uno en tal condición) Almada mandó un once inicial que al menos en el papel no debería de tener mayores problemas para finiquitar la misión con un triunfo. La reaparición de Carlos Acevedo en el arco esperando que continúe su ascenso rumbo a la consolidación como el mejor portero de México (aún falta camino, pero ahora lo está retomando) todo marchaba impresionantemente bien, dos goles de Ayrton Preciado, un día de campo en la Corregidora ¿verdad? Pues no, de repente, una vez más, sobre todo en este torneo el equipo se le deshace de las manos a Almada justo cuando todo aparentemente marcha bien.

Al inicio del segundo tiempo Eduardo Aguirre tuvo el 0-3 con una pelota que levantó sobre el travesaño cuando estaba de frente y totalmente solo, ahí el equipo de manera inexplicable se vino abajo. Al 54 en un saque de manos Bryan Olivera se encuentra una pelota al borde del área y con la derecha la acomoda rasa y al rincón, 1-2. Seis minutos después Dória jala de la playera insistentemente dentro del área a Dos Santos, Pérez Durán no tiene más remedio que marcar el penal, resultado: dos a dos. Los Guerreros desbordados como pudieron medio equilibraron el partido, Almada saca a su lateral derecho Jesús Isijara (una vez más sin pesar ni un gramo) e ingresa a Carlos Orrantia, remueve al Mudo Aguirre y lo cambia por Ignacio Jeraldino, y raro en él, saca un delantero por un central, fuera Preciado y entra Hugo Rodríguez, entra Ocejo y sale Otero y repentinamente Santos mejora e incluso con un excelente cobro de tiro libre de Valdés retoma la ventaja. De llamar la atención la forma en que perdió el control del juego Santos Laguna y después lo recuperó, y mucho tuvo que ver Diego Valdés, tanto en lo bueno como en lo malo, sus malas decisiones a la hora de soltar el balón evitaron que los Guerreros lo metieran al refrigerador con mayor anticipación. De lo bueno del chileno, la pelota que le cedió a Aguirre que falló lamentablemente el gol del cerrojazo y por supuesto el tiro libre que recuperó el botín que parecía perdido. Independientemente Gallos Blancos por su lado mostró coraje y determinación sobre todo en el segundo tiempo y el arbitraje los perjudicó, aun así, mostró porque es penúltimo de la tabla. Los Guerreros por lo pronto subieron al octavo puesto, que les da la posibilidad de recibir en la muerta súbita que es el repechaje, obvio las posiciones van a cambiar, pero el próximo jueves en CU, los laguneros ganando a los Pumas en el pendiente pueden asegurar esa condición. Aquí lo importante es que se recuperaron elementos claves que ayudarán en el cierre y recuerden amigos, no solo Santos ha sufrido estos bajones en este bastante mediocre torneo, es decir a pesar de todo, los Guerreros terminarán enfrentando tanto en repechaje como en liguilla (si se da el pase) a clubes irregulares, ninguna potencia avasalladora, este torneo esta para cualquiera de los involucrados. [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste