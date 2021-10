Se incrementa el ambulantaje informal en el centro de Saltillo

Principalmente los fines de semana, el ambulantaje se incrementa en más del 30 por ciento, por lo que comerciantes del primer cuadro de la ciudad piden a la autoridad municipal mayor vigilancia a fin de evitar que se continúen estableciendo.

Según manifestó Salvador Rodríguez Saade, titular de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, el problema es que el ambulantaje informal ha crecido considerablemente, y resulta ser competencia totalmente desleal.

Contrario a lo que se piensa las llamadas “nenis” que suelen acudir principalmente los viernes a este punto de la ciudad, resulta ser benéfico para los comerciantes de la zona ya que al acudir más gente obviamente sus ventas se incrementan.

“Aquí el problema es que se establezcan, que se pongan a vender ahí, que no nada más hagan intercambios, si nada más hacen eso no hay problema, pero si lo es el ambulantaje informal que ha crecido considerablemente, lo de las “nenis” muchas no están en la formalidad pero pues eso como quiera ellas van a hacer las ventas por internet y solo hacen los intercambios en el centro”, manifestó.

Por lo anterior, dijo que el problema es que se establezcan con algunos productos y se pongan a vender en la Zona Centro, lo cual es delicado porque ya se están apropiando de banquetas o a veces en los mismos carros en donde se estacionan empiezan a vender, y eso de entrada esta prohibido.

“Habría que apretar más por parte de las autoridades en ese aspecto porque si ha crecido la informalidad en un 30 por ciento en el centro, y los fines de semana se registra un mayor incremento”, expuso.

Destacó que comerciantes a cada piden que quiten a las personas informales o que se establezcan, incluso mandan fotos de los que se han llegado a poner con mesas o módulos, sin embargo a pesar de que las retiran, el problema es que se necesita una vigilancia constante por parte de las autoridades y enérgica para que no tengan que estar reportando a cada rato.