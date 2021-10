Arte en calaveras promueve el Día de Muertos en Gómez Palacio

Las propuestas de 20 aristas laguneros y de otras partes del país, se han plasmado sobre la superficie de calaveras fabricadas a partir de fibra de vidrio. La muestra, titulada Cranium, fue inaugurada la noche de este viernes, dentro de las actividades por el inicio de la Expo Feria Gómez Palacio.

La exposición expresa todo el colorido de la tradición por el Día de Muertos a través de sus simbolismos, formas y estética.

Mack Dos Elementos Crew, artista gomezpalatino y organizador de este proyecto, comentó en entrevista que la idea surgió a partir de un taller que pudo tomar en la ciudad de Oaxaca, donde expuso obras de su autoría durante el mes de junio.

“Nos nace la necesidad de hacer dos cosas: una, abrir un taller de gráfica de acceso gratuito para niños y niñas. Y dos, traer una manifestación diferente para realizar cráneos del tamaño de un metro y que haya artista que los plasme”.

Así, los artistas recibieron el apoyo del ayuntamiento de Gómez Palacio a través de la donación de lo materiales, mientras que ellos mismos adquirieron un molde de fibra de vidrio del maestro Isaías Muñoz, del Taller Enrecinarte de Oaxaca. El maestro Muñoz visitó La Laguna para capacitarlos en la manipulación de esta material.

Al igual que las piezas, fueron veinte artistas quienes participaron en esta muestra. Representando a La Laguna, se encuentran los creadores Abel Arturo VE, Anna López Anaya, David Hernández, Edgar Gerardo López “Caporal”, Gustavo Montes, Jonathan Rodríguez “Satori”, Jorge Arturo Galindo Lara “Non”, José Gabriel Correa Quesada “Boslsa 13”, Luis Sergioa Rangel “Máscara”, Mack Dos Elementos Crew, Oswaldo Luévanos, Ronaldo Casas, Tete Zarzar y Ulises Vitela.

Mientras que la delegación de artistas nacionales está conformada por Alfredo Kuna y Bache (Durango), Humo SF (Ciudad Nezahualcóyotl), Salma Muñoz (Oaxaca) y Natalia Alejandrina Blanco (Saltillo).

Esta muestra tiene como objetivo final vender las obras y así financiar un taller de artes gráficas para niños, el cual se ubicaría en las instalaciones de un centro comunitario al pie del Cerro de la Pila.

Visión sobre la muerte

Humo SF es considerado uno de los mejores artistas urbanos del país. Su nombre ya es leyenda viviente dentro del grafiti nacional y ha sido el autor de murales que existen en distintas ciudades. Gómez Palacio es una de sus urbes frecuentadas, en mayor parte gracias a la amistad que ha forjado con el colectivo Dos Elementos Crew, por lo que fue contemplado para la muestra Cranium, invitación que aceptó sin titubear.

En entrevista previa a la inauguración de la muestra, cuando el artista terminaba de pintar su calavera en el centro comunitario del Cerro de la Pila, comentó que siempre le es agradable visitar el norte de México y que, específicamente, el proyecto del taller gráfico infantil en Gómez Palacio le llamó la atención debido a su discurso y formato.

“Son espacios que estaban muertos, que a a pesar de tener infraestructura no les dan vida. Entonces, que se piense abrir espacios para las nuevas generaciones es algo bueno. Además la visión no es tan tradicional, sino que se abren espacios para los chavos que tienen otro tipo de inquietudes. No todos quieren aprender a tocar guitarra o a bailar danza folclórica. Hay quien anda en la onda del hip hop o en otras disciplinas a las cuales o se abren los espacios”.

Humo SF participó en la muestra Cranium gracias a una calavera decorada con simbolismos propios de la identidad duranguense y la cultura oaxaqueña. Sobre su superficie puede apreciarse un alacrán, cuya figura se relaciona con acentos de barro negro, en una propuesta más orillada a lo gráfico, pero manteniendo la esencia de la tradición.

“La fibra de vidrio tiene su complicación, su grado de dificultad. No es como un muro plano, entonces hay que estarle dando a las curvas”.

Por último, el artista mexiquense relató su sentir respecto al Día de Muertos. Comentó que para él es una fecha de contrastes, compleja. Recordó que en eventos de grafiti cercanos a esta fecha, solía dedicarle murales a su padre, quien falleció hace dos décadas.

“Le empecé a dar un sentido, a darle fuerza a mi trabajo para poder hacerlo como una ofrenda a la gente que ya no está”.