Familias de desaparecidos de Coahuila acusan de obstrucción a 9 magistrados

Los siete colectivos de familias de personas desaparecidas que operan en Coahuila, junto con otras 32 organizaciones similares en el país y expertos en la materia, señalan la obstrucción a su derecho a la justicia de las víctimas de desaparición.

Estableciendo una colusión entre nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza (TSJECZ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, detallando que dos de los actuales magistrados se desempeñaron en la administración estatal anterior como Procurador y Ex procurador de desaparecidos.

En un comunicado, detallan que los magistrados rechazaron el proyecto de inconstitucionalidad sobre la acción de desaparecer la Unidad de Búsqueda de la FGE, con lo cual determinaron desconocer el derecho de las familias a participar en procesos que tienen que ver con sus derechos.

VER MÁS: Gobernador de Coahuila reitera respaldo a familiares de desaparecidos

Los firmantes establecen que con ello se evita que las víctimas y personas expertas ejerzan su legítimo derecho a la participación ciudadana y hace llegar información valiosa para el análisis de caso de desaparición, al desconocer la figura de AMICUS CURIARE (amigos de la corte), estableciendo incluso que esta resolución contraviene las tomadas en anteriores acciones de inconstitucionalidad del mío TSJECZ.

“La eliminación de la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía, no es el fondo, sino la forma y pretexto para no hacer cambios profundos en la Procuración de Justicia, mantener la postura de deslindarse de la responsabilidad de buscar la justicia y la verdad, lo cual pasa irrenunciablemente por localizar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”, se puede leer en el documento.

Establecen que es una forma de mantener a los desaparecidos en una eterna desprotección para que no hablen, para que no señalen, para que no prueben la complicidad y la corrupción de las autoridades.

Y es que, lo anterior, deriva de la resolución que dieron el pasado 27 de octubre, nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, a un proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad AIL-/3/2021 que presentaron los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

VER MÁS: Coahuila y Durango registran 3 mil 779 desaparecidos