Cambios en Miscelánea Fiscal 2022 afectarán donaciones en Casa del Migrante de Saltillo

La Casa del Migrante informó que aunque la mayoría de las donaciones que se reciben en el albergue corresponden a organizaciones internacionales, 13 empresas locales realizan donativos, por lo que estiman que más delante podrían verse perjudicados.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, informó que es lamentable que se haya autorizado este cambio dentro de la Miscelánea Fiscal 2022.

“Nosotros recibimos donaciones internacionales, para nosotros la afectación no será tan grave, pero no por eso no es significativa. A nosotros por ejemplo hay empresas locales que si pagan impuestos que nos donan pan, comida y diferentes artículos básicos”, expuso.

No obstante, resaltó que ahora como se limita esta posibilidad, las empresas se podrían ver en problemas más delante para incluso, realizar donaciones en especie.

“Lo que antes podían deducir en sus donativos ahora ya no, lo que sí es una afectación muy grande para todas las organizaciones aunque recibamos poco de las empresas locales y sería un golpe muy fuerte”, indicó.

Añadió que actualmente alrededor de trece empresas realizan donaciones a la Casa del Migrante, las cuales se mantuvieron activas pese a la pandemia generada por el COVID-19.

Destacó que será más delante que se sabrá cuáles serían las afectaciones, esto sí es que las empresas dejan de donar.

“Consideramos que las empresas van a hacer un análisis sobre cuánto les va convenir seguir realizando donaciones sin deducible, aunque sean perdidas, habrá que ver qué decisión toman en las empresas”, dijo.

Fue hace días que se dio a conocer que la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ‘golpea’ a las organizaciones de la sociedad civil al limitar los donativos que otorgan las personas físicas a estas asociaciones.

Lo anterior, luego de que las autoridades indicaran que estas aportaciones eran utilizadas para desviar recursos y evasión de impuestos por parte de grandes empresas.