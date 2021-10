De Inglesita

Ayer, leyendas. Hoy, culpables. Mañana, despedidos. La memoria del aficionado es corta, muy corta. Vivimos del presente y sobre todo del futuro. Quienes gustamos del futbol, ideamos desde el sofá la mejor alineación para el partido que no sabemos siquiera si se jugará.

Lo que pasó el domingo anterior en Old Trafford no fue culpa de Ole Gunnar Solskjær. Francamente en lo que llevo como aficionado al equipo no recuerdo haberle visto un peor partido al Manchester United que este 0-5 contra Liverpool. Ni la goleada del City hace diez años, ni la reciente del Tottenham: ambas en el Teatro de los Sueños y con marcador de 1-6 cada una.

Aquellos juegos, contra el Manchester City y contra los Spurs fueron terribles, pero condicionados por tarjetas rojas para el United a una altura temprana del encuentro. Sin embargo ante el Liverpool fue un completo paseo, sin expulsados y sin excusas. Una desesperación tal, que hasta Cristiano Ronaldo se comportó como su compatriota Pepe en sus peores años de ‘carnicero’. Patear en el suelo a un compañero de profesión, al que prácticamente le doblas la edad, debe ser uno de los puntos más bajos en la carrera de CR7.

Y lo cierto es que en ese juego la situación tronó por completo. La burbuja venía inflándose desde la goleada al Newcastle, como lo hemos comentado. Partido a partido el equipo se veía desfigurado y sin ideas, pero el regreso del hijo pródigo fue eclipsando la realidad. Cierto es, que con resultados medianamente positivos de por medio. Ahora el ultimátum está claro: Tottenham este sábado. Atalanta entre semana. Y el próximo fin de semana ante el Manchester City.

SEGUNDO TIEMPO

Las tres balas en la recámara que le quedan a Solskjær me parecen intrascendentes. Francamente no auguro nada positivo para estos próximos ocho días, pero aunque se saque agua del pozo, lo cierto es que la pólvora ya está mojada. El vestuario se dice roto y actitudes como la de Pogba o Ronaldo ante los Reds lo confirman. Si no se ha jugado bien en esta campaña ante rivales a modo, ¿qué nos hace pensar lo contrario ante buenos equipos?

Y como sucedió con Ronald Koeman en el Barcelona, en Inglaterra se pide la cabeza de Ole Gunnar día y noche. Triste es que quienes dieron la primera Champions a sus equipos hoy sean maltratados por la misma afición que aquel día festejaba. Puede ser que la solución para los blaugranas esté en Xavi, sin embargo, en Manchester es una incógnita. Nombres hay, y de sobra: Zidane, Löw, Conte, ten Hag y hasta Pirlo. Falta quién se animen a tomar el reto.

Al igual que sucede con los catalanes, me resulta imposible creer que una plantilla con Memphis, Frenkie de Jong, Busquets, ter Stegen y compañía sean superados por el Rayo. Mismo caso que los Red Devils ante un Aston Villa o Young Boys. Seguramente ahí esté la manita del entrenador, porque si echamos memoria, recordaremos como un tal Sir Alex Ferguson humillar a un Arsenal 8-2 con futbolistas de la talla de Smalling, Evans, Jones, Cleverley, Anderson, Young o Welbeck.

TIEMPO EXTRA

Si el United decidiera despedir a Ole Gunnar Solskjær, le costaría alrededor de 10 millones de euros. Por ello, se dice, le han dado tres últimas oportunidades al técnico noruego: Tottenham, Atalanta y Manchester City: pruebas que se disputan en un lapso de siete días.