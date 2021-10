Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de un tema que ya tocamos con anterioridad en este espacio y que en lo personal, creo es de suma importancia para todos (as) los jugadores amateurs o aficionados y este es el Hándicap. En este 2021, entró en vigor la nueva Regla de Hándicap Mundial, que no es más que una formula en que deben de ser generados los hándicaps en todo el mundo, para que jugadores de distintos países e inclusive continentes, puedan competir de manera justa y en igualdad de condiciones. En la actualidad, hay varias plataformas digitales con este sistema como lo es el GHIN de la USGA y R&A, sistema adoptado también por la Federación Mexicana de Golf (FMG), además como algunos otros como por ejemplo el sistema SPEI de nuestro buen amigo Jesús Obeso que es llevado por muchos clubes de golf de México, donde ahora el mismo jugador (a) puede capturar sus propias tarjetas mediante una contraseña de ingreso y prácticamente en cualquier campo que juegues, independientemente de que sea tu campo o no, esto sin depender que tu club te las capture, algo que facilita mucho y el jugador puede revisar que tarjetas tiene capturadas, es bien importante capturarlas todas, independientemente si son buena, malas o de torneo. En algunos clubes que son muy estrictos en este tema, si un jugador sale al campo a jugar una ronda y este no entrega su tarjeta de score para captura, le es capturada una tarjeta de castigo que consta de capturarle 18 pares. Esta acción, lo que genera es que por lo general el hándicap le baje drásticamente, por eso se le llama tarjeta de castigo, el hándicap es la licencia del jugador para poder participar en torneos. Comparémosla con una licencia de manejo, la cual hay que estar renovándola, y por eso tiene que estar actualizado. ¿Qué es actualizado? Son tarjetas de rondas recientes, de lo contrario no estará vigente.

La Regla de Hándicap, indica que un jugador que se retira temporalmente, a su regreso jugará con el mismo hándicap que se retiró. En ese caso, deberá de ser comprobable su retiro, como por ejemplo, una lesión, cambio de residencia etc. Pero un jugador que está activo, pero no mete tarjetas para captura, no es un jugador retirado, y en un año, su hándicap puede cambiar radicalmente. Por lo tanto, digamos que su licencia no está vigente ó está vencida y puede ser objeto de una multa o penalización, si se comprueba que no está retirado y que su hándicap actual es más bajo que el que el reportó y sus rondas no corresponden al hándicap reportado en su inscripción, el jugador es responsable de su hándicap. Nadie más que él, es quien debe de estar pendiente que sus tarjetas sean capturadas o capturarlas el mismo, que pague su licencia cada año. Veo que en algunos grupos de jugadores donde apuestan tienen un encargado de hándicaps, que ellos mismos sacan sus hándicaps, algo que no está bien, ya que cada quien los saca con la fórmula que él cree que es la mejor ó más fácil, y no con la fórmula mundial de hándicaps, además no son auditables, no puedan ser revisado públicamente en alguna página, plataforma o aplicación. Así que mi recomendación es, si tu puedes capturar tus propias tarjetas hazlo y si no es así, revisa que cada tarjeta que entregues en tu club sea capturada, paga tu licencia cada año y así nunca tendrás un problema en un torneo, en una competencia donde se aplican ventajas, este tema todavía es más delicado, ya que dicha competencia no sería justa para quienes si tienen un hándicap real actualizado, contra quien no lo tiene o juega con un hándicap mayor al que realmente tiene y por este motivo la penalización es descalificación, ya que este es uno de los principios básicos de las Reglas del Golf, que todos los jugadores (as) jueguen en igualdad de condiciones.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.