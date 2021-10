La entrevista con 'Catón'

"No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre".— Francisco Zarco

Como parte de las entrevistas rumbo al centenario de El Siglo de Torreón, hace unos días tuvimos el gusto de platicar y entrevistar a don Armando Fuentes Aguirre "Catón", uno de los personajes más emblemáticos y reconocidos a nivel nacional en los distintos ámbitos donde se desempeña con gran éxito.

El escenario lógicamente fue Saltillo, ciudad que vio nacer a Fuentes Aguirre y la cual se encuentra estrechamente vinculada con su obra periodística y literaria. Desde hace casi cuarenta años "Catón" es cronista de Saltillo con carácter vitalicio y disfruta reseñando a sus visitantes las bellezas y atractivos que ofrece la capital del estado.

La plática, que se fue como un suspiro porque "Catón" es dueño de una jovialidad contagiosa y va compartiendo sus recuerdos con entrañable cercanía y la lucidez propia de un joven, transcurrió en la casa familiar que don Armando ha preservado con primor, devoción y respeto a su herencia y raíces.

Ahí, en el centro histórico de la ciudad, además de la biblioteca que alberga un enorme acervo literario que da cuenta de la fascinación y el romance de don Armando por los libros, también se encuentra la sede de Radio Concierto, la primera radiodifusora cultural sostenida por un particular desde hace casi 25 años.

La fascinación de Fuentes Aguirre por la ópera y la música clásica lo llevó a obtener la licencia de locutor de radio a muy temprana edad. Siendo estudiante de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, don Armando comenzó a asistir al Palacio de Bellas Artes a escuchar ópera.

Ahí, de manera circunstancial, conoció a un crítico que creyó en su trabajo y le abrió las puertas de la cadena de periódicos del coronel García Valseca. "Catón" comenzó publicando sus primeros textos en un diario de Saltillo. También se desempeñó como reportero policiaco y de nota roja.

Armando Fuentes Aguirre afirma sentir devoción y admiración plena por don Antonio de Juambelz y Bracho, fundador de El Siglo de Torreón, el único periódico al que acudió buscando que se publicaran sus artículos. Como dato interesante y singular, don Armando nos cuenta que en El Siglo escribe bajo el pseudónimo de Armando Camorra a petición de don Antonio, quien cuidadoso de la originalidad y personalidad propia de su periódico, no aceptó el que Fuentes Aguirre apareciera con el mismo pseudónimo utilizado en muchos otros medios de comunicación.

Desde hace varias décadas don Armando publica columnas en alrededor de 150 periódicos, los trescientos sesenta y cinco días del año, exceptuando los años bisiestos. También ha escrito pastorelas y varias decenas de libros, entre ellos los tomos de La Otra Historia, donde busca alejarse de la narrativa oficial y muestra una aproximación cercana a la realidad de cómo transcurrieron distintos momentos históricos.

Ávido lector, académico, catedrático y prolífico escritor, para "Catón" no hay secretos mágicos ni inspiración divina que sustituya el trabajo y la disciplina que requiere su apasionante oficio. Aunque Fuentes Aguirre comenta que en gran medida se inspira en su esposa, para él no hay recetas milagrosas. "No soy un creador ni un artesano", dice con admirable sencillez, "sino alguien comprometido con su oficio y con sentido de responsabilidad hacia los lectores".

Todos los días muy temprano, cuando no suena el teléfono ni tocan el timbre, don Armando se sienta a escribir las columnas "Mirador" y "De Política y Cosas Peores", espacios aparentemente distintos entre sí donde conviven su magistral bis cómica y la devoción que siente por los aspectos espirituales y cotidianos del existir.

Al hablar de responsabilidad periodística, Fuentes Aguirre hizo énfasis en la importancia de que el periodista sea una piedra en el zapato de los poderosos y siempre los llame a cuentas. También, afirma, un profesional del periodismo debe mantenerse lo más lejos posible de las esferas de poder para así preservar su independencia y capacidad crítica.

Dueño de una memoria prodigiosa, durante la entrevista con El Siglo de Torreón "Catón" nos regaló anécdotas y aspectos desconocidos de su vida que fue narrando con la maestría y recursos propios de alguien que se siente cómodo en la piel que habita. Al referirse a la pandemia, don Armando recordó que dicha crisis de salud mundial interrumpió momentáneamente los ciclos de conferencias que suele ofrecer a lo largo y ancho del país. Para "Catón", dichos encuentros le permiten algo sumamente importante y esencial para él: la cercanía y convivencia con los que llama "sus cuatro lectores".

Don Armando Fuentes Aguirre "Catón" es un distinguido coahuilense que honra a la tierra que lo vio nacer y enaltece al periodismo nacional. Como parte de las entrevistas rumbo al centenario de esta casa editora, para El Siglo de Torreón es un orgullo el que un personaje con tan alto reconocimiento y estima entre los lectores haya aceptado formar parte de un proyecto que busca contar las historias de vida de mujeres y hombres excepcionales.