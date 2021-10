Alumnos de la UJED van contra el rector

"El rector me quiere perjudicar por no convenir a sus intereses", dijo Isaac Cisneros Meraz, alumno inhabilitado de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quien asegura que lo del certificado falso ya se aclaró en el 2019 y denuncia intromisión de Galdino Torrecillas, funcionario estatal.

El alumno que el pasado miércoles fue inhabilitado por el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, como estudiante por haber presentado un certificado de preparatoria falso, explicó que lo del certificado fue en el 2017 y en ese tiempo no se le permitió inscribirse en la institución. "Tuve que hacer la prepa abierta y cuando me dieron mi certificado original, entonces regresé y me inscribí en el 2019 en la FECA y mi certificado de la prepa está validado, por lo que soy alumno regular", dijo Cisneros Meraz.

Consideró que el rector lo único que quiere es inhabilitarlo para evitar su participación en la contienda por la Federación Estudiantil Universitaria (Feud), porque le dijo que el próximo semestre lo recibiría otra vez como alumno.

Ver más: El gobernador de Durango destaca la inversión de más de 1,700 mdp en infraestructura educativa

"Me quiere perjudicar por no convenir a sus intereses, por eso le exigimos que no meta las manos en el proceso estudiantil porque la inhabilitación es una clara actuación para sacarnos de la contienda de forma ilegal", acotó. El estudiante también hizo un llamado a Galdino Torrecillas, actual asesor jurídico del Gobierno estatal, para que saque las manos del proceso interno de la Feud donde el hijo del funcionario busca también la dirigencia.

Cisneros Meraz explicó que ellos como estudiantes van a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque dejó en claro que todo será por la vía pacífica, pero acudirán de entrada a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

También dijo que van a interponer un amparo contra lo que llamó arbitrariedades que está cometiendo el rector Solís Ríos en este caso.

La tarde-noche del miércoles, el gobernador José Aispuro Torres aclaró que él no tiene nada que ver en la vida interna de la Universidad Juárez y que siempre ha respetado la autonomía de la misma casa de estudio.