Senador de Morena insulta a Lilly Téllez durante reunión de Comisión de Salud

Durante la reunión de la Comisión de Salud de este jueves en el Senado, José Luis Pech, legislador de Morena, olvidó apagar su micrófono y refirió un insulto contra la senadora panista Lilly Téllez.

"A esta cabrona lo que había que decirle ahorita era", expresó Pech luego de que Téllez pidió que se invitara al presidente Andrés Manuel López Obrador a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez para el sector salud.

"Yo quiero exhortar, invitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que acuda al Senado de la República a entregar la Medalla Belisario Domínguez a quien represente al sector médico de nuestro país, lo hago en una forma oficial como senadora de la República", expresó Téllez.

Sobre el proceso de organización y convocatoria de la entrega de la Medalla, José Luis Pech refirió que el tema de las invitaciones corresponde a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

"Es ciertamente que invite al Presidente de la República, lo que no hay que olvidar es que son Poderes diferentes y aunque tenga la invitación, no es una ley. Una invitación no deja de ser eso, una invitación. El que la recibe decide si acude o no y es una facultad del que la recibe decidir si quiere acudir o no (...).

"Lo que no podemos hacer como Legislativo es decirle lo que no está en ley, no está en ley; teníamos que modificar la ley para decir ‘a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez deberá acudir obligadamente el Presidente de la República’.

"Ah bueno, entonces sí tendría que acudir. En este caso es una invitación. El Presidente en algún momento dice ‘no quiero acudir’ y es una facultad que él tiene como podemos tenerla también nosotros; acudir o no a invitaciones que nos hagan, nada más para que nos quede claro", refirió el senador Pech.

Cabe señalar que en semanas pasadas, López Obrador declinó asistir al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez porque acusó que Lilly Téllez convocó a que le faltaran el respeto.

Tras el insulto, la senadora Téllez dijo que las groserías de Pech son tan irrelevantes como su labor legislativa.

Este viejillo jijo de la guayaba insulta a la Senadora @LillyTellez llamándola kbrn…..a ☹️ Yo exijo @DrJLPech se disculpe públicamente con Lilly. ☝️ Quien apoya mi petición? ‍♀️ pic.twitter.com/aF1bYGwPqg — Ryo (@ryodeDios) October 29, 2021