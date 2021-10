Ante las ventas tan bajas ni los ladrones van al centro de Saltillo a delinquir

Las ventas en el primer cuadro de la ciudad resultan ser tan bajas, que ya ni para los ladrones es un sitio atractivo para acudir a delinquir.

En ese sentido, Salvador Rodríguez Saade, titular de de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, manifestó que las ventas en estos días no aumentan porque realmente no es una temporada tan alta, sin embargo el día que si hay mucha gente es el mero día de Halloween porque sobre todo niños y niñas salen a pedir.

“Como no es temporada no es significativa, como tampoco lo es para los rateros, ellos aprovechan sobre todo cuando hay más gente para cometer sus delitos, y ahorita como no es temporada alta va a seguir como hasta ahora.

Añadió que por lo pronto ya se preparan con dulces para regalar, pero por lo regular no se registran situaciones preocupantes, ya que en estas fechas no es tan conflictiva en ese aspecto el centro.

Insistió con que el tema de la industria automotriz continua y con ello las afectaciones a comerciantes, sin embargo se están esperando a diciembre para que aumenten, el cual se compara con el de años anteriores, seguramente no van a llegar al mismo porcentaje.