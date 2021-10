La tradición cardenche entregará su canto en el Festival Internacional Cervantino

Los últimos extranjeros que visitaron el pueblo de Sapioriz fueron una ciudadana rusa y un italiano, así lo comenta el cardenchero Higinio Chavarría, quien asegura que el pueblo es frecuentado por visitantes nacionales y de otras partes del mundo para encontrarse y poder conversar con los cardencheros más viejos.

Higinio tiene 48 años de edad, es ingeniero agrónomo y desde 2014 forma parte del grupo Los Cardencheros de Sapioriz, cuyos integrantes participarán el próximo domingo 31 de octubre en la 49a. edición del Festival Internacional Cervantino, donde a las 12:00 horas realizarán un concierto en la Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, en Guanajuato.

La agrupación fue registrada en el FIC como Los Cardencheros de La Laguna, debido a que en el certamen representará a Coahuila, estado invitado de esta edición.

“Lo que es la tradición la verdad es que no hay ninguna diferencia. Lo que nos diferencia aquí nada más es el estado, pero no tiene nada que ver con lo que se vivió en aquellos años tanto en Durango como en Coahuila. Había haciendas en Coahuila y había haciendas en Durango, y en las dos se desarrolló la tradición del cardenche, en las dos había gente, peones que trabajaban en las haciendas en condiciones no muy convenientes para los humanos y que cantaban para protestar sobre esas condiciones que no eran buenas”, comenta Higinio Chavarría en la sala de su hogar, un inmueble edificado a las faldas del cerro, cimentado en piedra a unos metros del río Nazas, en la zona conocida como Rancho Viejo, donde realmente nació el pueblo.

El hogar de este cardenchero es también el sitio donde el grupo se reúne a ensayar. Aquí don Fidel Elizalde (voz primera fundamental), don Guadalupe Salazar (voz de arrastre), doña Ofelia Elizalde (voz contralta) y el propio Higinio Chavarría (apoyo de voz primera fundamental y contralta), unen sus voces para darle vida a un canto que se niega a morir, enraizándose en lo profundo del patrimonio cultural de La Laguna.

Preservar la tradición

Higinio es sobrino de don Genaro Chavarría, célebre cardenchero fallecido en agosto de 2018. Conoció el canto desde que cursaba la educación básica y en una ocasión fue invitado por los cardencheros, pues era conocida su afición a cantar; así le mostraron la tradición.

Tras mudarse a Chapingo para hacer su carrera, el tiempo lo devolvió a Sapioriz justo cuando la Unidad de Culturas Populares organizaba un taller de canto cardenche. Así, Higinio se integró al proyecto y en 2014 realizó su debut en la Casa del Lago de la Ciudad de México. También participó en la Ruta del Sotol y del Cardenche, hasta que más adelante tomó la dirección del grupo, atendiendo las invitaciones y la organización de sus eventos. Es también titular del proyecto Semillero del Cardenche, financiado por el FONCA, donde a través de Facebook se promueve la enseñanza y tradición de este canto lagunero.

Por tal motivo, la participación del grupo en el FIC le llena de orgullo y toma como responsabilidad. “Estar en ese evento y en los escenarios de ese evento es una gran fortuna. Tratamos de aprovecharla, de dar el máximo que tenemos nosotros, lo que hemos trabajado y al final estamos muy agradecidos porque se disfruta mucho. Al final creo que el arte es para eso, aunque sea arte popular se disfruta, se comparte y al final se agradece […] Siempre vamos con esa actitud”.

Para el concierto del domingo, la agrupación espera contar con su alineación completa, sólo está en duda la participación de don Fidel Elizalde, quien debido a problemas de salud aún no ha confirmado si realizará el viaje a Guanajuato.

La figura de don Lupe

A unas cuadras de la casa de Higinio, sobre un camino de terracería, se encuentra el hogar de don Guadalupe Salazar, uno de los cardencheros más longevos, quien se manifestó con ánimo por su próxima participación en el Cervantino.

Con más de 30 años dedicados a este canto, don Lupe bromea sobre que ya no siente nervios al subirse a un escenario. Y es que gracias a esta tradición, ha podido viajar fuera del país y presentarse en distintos lugares de Estados Unidos y Europa.

“He estado hasta en cárcel y no he hecho nada (risas). Estuvimos en el Reclusorio Norte y en La Tuna, ahí por El Paso (Texas) hay una cárcel que se llama La Tuna, también una vez ahí nos llevaron, un poquito antes del 2000. Entonces, pues ya, ya no me pongo nervioso”.

Don Lupe tiene 75 años y se entregó al canto cardenche a partir de los 40, aunque desde niño entonaba su voz. Fue invitado por los señores de una generación anterior, quienes le mostraron la tradición, algo similar a lo que ahora ellos realizan con Higinio.

“Nos invitaban los señores anteriores a que cantáramos canción cardenche y les decíamos: ‘¡No! ¡Esas canciones están re’ feas’. Y nos decían: ‘¿Pero qué re’ feas? Si ya las canciones que ustedes cantan las cantan acardenchadas’. O sea que ya traíamos pegado eso de todos modos”.

El concierto será transmitido a través de las redes sociales del Festival Internacional Cervantino y de la Secretaría de Cultura de Coahuila.