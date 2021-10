Semana ocho y los titanes

No podríamos tener mejor inicio en la NFL, como el que se tendrá hoy jueves 28 con la visita de los Empacadores al desierto y aunque el partido se va a celebrar en el State Farm Stadium, es evidente de que la única escuadra que marcha invicta en el fútbol americano profesional como son los Cardenales, se vea en peligro de perder la perfección y de no ser porque a Green Bay se le ocurrió caer en la primera semana en la Florida frente a los Santos, el día de hoy todavía tendría un ingrediente extra más que agregar.

Con su choque de pabellón en contra de los Empacadores en los días que faltan, los que realizan el calendario, le hicieron un favor a los Cardenales con una buena puesta a punto contra el peor equipo del fútbol ya que, el equipo que dirige Kliff Kingsbury, se encargó de los negocios contra los Texanos en un juego que enseño el arma más nueva de los Arizona como es Zach Ertz que lo recordamos como un héroe del Súper Tazón LII jugando para las Águilas.

Por su parte, la escuadra de Wisconsin, ahora han ganado seis consecutivos pero esto, todavía no se siente como un equipo disparando a toda máquina ya que Green Bay, fue superado por un escuadrón insípido (con el debido respeto) de Washington que podría haber anotado una de las mayores sorpresas de la temporada de no fallar en la zona roja pero los Empacadores, merecen crédito por cerrar esas grandes paradas por lo que, el grupo de Matt LaFleur, tendrá que mejorar cuando la competencia se endurezca y eso ya está presente hoy jueves con un enfrentamiento como visitante contra los invictos Cardenales en un desafío que se vuelve mucho más imponente si Davante Adams afectado por el mugroso virus, no puede adaptarse.

Y como este próximo domingo hay que volver a cambiar el horario, pues más temprano se recomienda ver a la escuadra de los Titanes que, hace poco más de tres semanas, el equipo de Tennessee estaba avergonzado por los Jets, y la AFC Sur parecía una división que produciría un campeón sub.500 pero a última hora de la tarde del domingo, durante siete días, el equipo de Mike Vrabel derrotó a los Bills y los Jefes, ambos participantes en el Juego de Campeonato de la AFC de enero por lo cual, Ryan Tannehill, Derrick Henry y A.J. Brown, una vez más, marcaron el compás de la ofensiva en la semana siete, mientras que Harold Landry lideró una defensa de Tennessee que hizo que Patrick Mahomes y el ataque de Kansas City, parecieran vulnerables y débiles y que una victoria este día de brujas en el Lucas Oil Stadium, pondrá a la AFC Sur bloqueada antes de que el calendario cambie a noviembre y estarán, junto con los Bengalíes, como los mejores equipos de la Americana ya que, es evidente, Cincinnati obtendrá la victoria en Nueva York frente a los Jets y ambos estarán con seis victorias, porque tanto los Raiders como los Cuervos, que también marchan con cinco triunfos, estarán descansando esta semana.

Y la vida era tan agradable para los Vaqueros, que de repente, les llega su semana de descanso, incluso si la lesión en la pantorrilla de Dak Prescott, presenta una nube ominosa sobre su estrella ya que, su pasador, sufrió la lesión en la última jugada de la victoria en tiempo extra de la semana seis frente a Nueva Inglaterra y, a pesar de los informes positivos, la preocupación constante está justificada ya que Dallas, está jugando esencialmente sin una red de seguridad porque el respaldo del equipo detrás de Prescott no es otro que Cooper Rush, el agente libre no reclutado de 27 años y que este próximo domingo en el horario estelar, estarán de visita en Minnesota en contra de los Vikingos que se encuentran con 3-3.

Dos equipos con marca ganadora como lo son los Bucaneros y los Santos se medirán también este próximo 31 por la tarde en Nueva Orleáns en otro partido que llama la atención.