El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación; esta ocasión, desde Mérida, en Yucatán.

Al inicio del acto, el mandatario destacó que Yucatán es el estado "con menos delitos en el país" y señaló que sus gobernantes "han sabido garantizar la seguridad".

Cedió la palabra posteriormente al gobernador Mauricio Vila, quien se refirió a las obras del Tren Maya, que supervisará el presidente durante su gira por la entidad.

El Ejecutivo estatal informó sobre los avances en los tramos de construcción, resaltando que no se han registrado robos ni incidentes de gravedad.

REFORMA ELÉCTRICA

En otro tema, López Obrador calificó como falso y que "no suena lógico, suena metálico", el informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde señala que de aprobarse el proyecto de reforma eléctrica se corre el riesgo de que aumente la emisión de contaminantes como el carbono hasta en 65%.

El titular del Ejecutivo federal reveló que envió una carta a su homologo de Estados Unidos, Joe Biden, donde fija su postura sobre la lucha contra el cambio climático que encabeza el gobierno estadounidense para detener el calentamiento global.

Indicó que no dará a conocer la misiva enviada hasta cerciorarse que el mandatario de Estados Unidos la haya recibido.

"Con todo respeto no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden, para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezado, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global".

"Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias, como no sé si ya recibió la carta no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente, forma es fondo, voy a esperar. Hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana la damos a conocer y ahí esta respuesta a lo que me preguntas", dijo.

-"¿Es falso que se vayan a disparar estas emisiones de carbono y que se vaya a aumentar de manera importante el costo de producción eléctrica?", se le preguntó.

"Es falso, es falso y no suena lógico, suena metálico", comentó mientras hizo la seña de dinero. "Lo que no suena lógico, suena metálico", respondió.

El presidente López Obrador indicó que no pueden mantener los subsidios para empresas privadas, y manifestó que de no aprobarse su iniciativa de reforma en materia eléctrica se tendría un caos en el sector.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el presidente López Obrador comentó que su gobierno se cumplirá el compromiso de que no aumenten los precios de las tarifas de luz, gasolinas, diésel y gas, aunque en este último se presenta un alza.

-"¿Advierte alguna preocupación por parte de sectores en Estados Unidos por esta reforma?", se le siguió cuestionando.

"Ninguna preocupación, la preocupación es de Reforma, de los Oxxos, del señor Fernández (José Antonio Fernández, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA)", respondió.

EL INFORME

Con base en un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía, al que obtuvo acceso el portal financiero Bloomberg, la reforma que se propone en México para modificar la Constitución y dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético significaría usar menos parques solares y eólicos en el país.

Lo anterior, impactaría en el aumento de entre 26% y 65% en las emisiones de carbono en el país, así como en un aumento de entre 32% y 54% en los costos de generación de electricidad. Los cambios también podrían aumentar la probabilidad de cortes de energía entre 8% y 35%, según el NREL.

En un borrador del informe del NREL al que tuvo acceso la agencia estadounidense que reveló los impactos que causaría la reforma eléctrica de AMLO, se lee que de aprobarse podría "potencialmente distorsionar el principio de despacho económico, aumentando los costos de producción y amenazando los compromisos de cambio climático a corto plazo del país".