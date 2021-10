VOZ DE PALCO

Con el empate ante Toluca, Santos, por increíble que parezca, “revivió” en sus aspiraciones reales de meterse a la liguilla (aunque sea en su fase de “repechaje”). Sí, ese sistema que desde años atrás ha promovido y premiado la mediocridad sigue latente y pujante.

La desbordada celebración que invadió el estadio Corona la noche del pasado domingo no es sino reflejo de un torneo bastante gris para los Guerreros. Malito. El baño de cerveza en las tribunas para festejar un agónico 2-2 contra los Diablos no es sino una constante en el presente torneo en casa, donde la oncena albiverde ha sumado 11 puntos (producto de cinco empates y solo dos triunfos). En total, Santos acumula 17 unidades que lo tienen en la posición 11 de la general, con 9 puntos aún en disputa.

De los tres partidos que le quedan en el calendario a los Guerreros, todos sus rivales están por debajo que ellos en la tabla: Atlético San Luis (12), Pumas (14) y Querétaro (17), y pese a que solo resta un partido como local, el panorama no pinta tan desfavorable si tomamos en cuenta que el destino lo tienen en sus pies. Tan sencillo como que ganar ese partido en casa, ante San Luis, significaría escalar un par de lugares en la clasificación.

Ante los Diablos, y pese a todas las fallas, creo que Santos no merecía perder. Lo sé, lo sé desde siempre y de antemano: no se trata de merecer, pero a fin de cuentas, el empate parece justo. Porque durante el primer tiempo, los Guerreros atacaron y tuvieron varias claras de gol. Alessio Da Cruz coronó ese esfuerzo del trabajo en equipo que vio cómo en el segundo tiempo parecía desmoronarse. Almada argumenta que errores propios propiciaron la endiablada voltereta. Los visitantes aprovecharon dos contragolpes para irse arriba y casi se van con los tres puntos. El triunfo de Toluca no hubiera sido injusto, tal vez solo desproporcionado, porque los albiverdes nunca dejaron de buscar el arco rival. Con desorden, sin finura y escasos de puntería, pero el peligro siempre estuvo latente. Al final, sumar ayuda. No para mostrarse como serio contendiente al título, sino para no estar prácticamente eliminado. Este sistema bondadoso de competencia da a todos cabida a unas cuantas jornadas de que termine el campeonato en su fase regular.

El técnico ya no se engaña ni se anima a lanzar promesas que no vayan más allá del puro “esfuerzo”. Ante Querétaro, una final más. Luego, el partido pendiente en CU y a cerrar en casa contra uno de los peores equipos, recién vapuleado 6-2 en su propia casa. Santos hoy ilusiona a muy pocos. Hay quien dice que el Corona se volvió una congeladora. Una señora le arrebata los guantes del portero a un pequeño que quizá solo eso rescataría de su visita a la casa del Guerrero. Acevedo cada vez está más cerca de volver y “Huevo” Lozano ya trota alrededor del campo de entrenamiento. Las lesiones no han dejado al equipo, pero así es en cualquier lugar. Poco antes de que arrancara el duelo del Cielo y el Infierno, el pasado domingo, se comunicó sobre la lesión de Jordan Carrillo; de 3 a 4 semanas, se estima el tiempo de recuperación.

Orlegi está de fiesta; celebra los primeros 15 años desde su fundación. Santos sufre en las penumbras, mientras el hermano Atlas se pasea en la parte alta de la tabla, sin que nadie sepa bien cómo llegó ahí. Los de abajo, claman atención para el equipo que, sienten, armó al hoy sorpresivo sublíder. Estos son algunos ecos del torneo que invitó a gritar a sus seguidores, pero en el cual cada vez se respira más la mediocridad. En otros terrenos, el jueves, los Arizona Cardinals pondrán en riesgo su invicto (7-0) cuando enfrenten a los Green Bay Packers, con marca de 6-1. ¿Podrá Rodgers y compañía frenar al equipo sorpresa de la temporada? El próximo domingo, se pondrá en marcha el horario de invierno, tómelo en cuenta cuando se disponga a ver una jornada más de la apasionante NFL; la acción comenzará a las 11:00 de la mañana. Tómelo en cuenta también cuando vaya a hacer ajustes en sus ligas de fantasía.

