¿Qué tanto se dijeron Jorge Triana y Fernández Noroña?

Los diputados Gerardo Fernández Noroña (PT) y Jorge Triana (PAN) se confrontaron en plena comparecencia de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al inicio del acto realizado en el salón verde del recinto legislativo de San Lázaro, el petista se dirigió al lugar del panista, para reclamarle sobre los insultos que recibió la madrugada del pasado jueves, cuando el diputado Jorge Espadas (PAN) lo llamó "Changoleón legislativo", apodo que fue secundado por Triana Tena.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a ambos intercambiado palabras, presuntamente insultos.

"Gerardo pasó a tribuna y cuando se bajó, en lugar de irse a su asiento caminó hacia donde yo estaba, yo estaba con un cartelón en la mano que decía 'Manuel Bartlett, neoliberal desde 1982', se acercó a mí y literalmente me dijo 'ching.. a tu p... madre, si me vuelves a injuriar te voy a romper la madre'. Con injuriar se refirió al apodo que le puso el diputado Jorge Espadas de Changoleón legislativo, declaró.

El apodo de "Changoleón legislativo" se lo puso Espadas Galván a Noroña, en respuesta al mote de "paniaguados" que el petista le endilgó a los panistas.

De acuerdo a Triana Tena, el reclamo de Noroña solo quedó en amenazas.

"Yo le cumplí su deseo a Noroña, le dije 'Changoleón legislativo', date por injuriado, te reto a que hagas lo que acabas de decir, a que me rompas la madre, me volvió a mentar la madre y se fue", entonces le dijo "eres un cobarde porque no hiciste lo que dijiste que me ibas a hacer, y me volvió a mentar la madre, no pasó a más, pero ahí quedó la amenaza", detalló.

Más tarde, el diputado del PAN se burló del altercado compartiendo en su cuenta de Twitter una foto del personaje de "Changoleón" sosteniendo una credencial de la Cámara de Diputados con el nombre de Gerardo Fernández Noroña.

VER MÁS: 'No reclames de un gobierno que no es el nuestro' Noroña discute a gritos con ciudadanos sobre la inseguridad