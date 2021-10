El gobernador Alfonso Durazo no tiene derecho a fallarle a los sonorenses: AMLO

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, (Morena), no tiene derecho a fallar a los sonorenses porque ellos se han portado a la altura de las circunstancias, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que Sonora se encuentra en una nueva etapa de inicio y cambio y hay que aprovecharla para no caer en los mismos vicios y errores.

"Lo que me da mucho gusto es la actitud del pueblo de Sonora, ahora la responsabilidad es de Alfonso, no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias".

El Mandatario fue cuestionado sobre una entrevista que dio el exgobernador de Sonora Guillermo Padres (PAN), quien estuvo preso y acusó ser un preso político de administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

"Lo de los exgobernadores, ya es otro asunto, en Sonora inicia una nueva etapa nueva, hay que aprovecharlo y no se puede caer en los mismos vicios y errores. Nosotros vamos a ayudar, el plan de Justicia para el Pueblo Yaqui tiene que realizarse, es una reivindicación histórica".

El Presidente López Obrador dijo que en próxima fecha viajará a Cananea y ahí sesionará el Gabinete federal con el gobernador Durazo.