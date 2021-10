Senado otorga licencia a Gabriel García para sumarse a Agua Saludable

Este miércoles, el pleno del Senado de la República avaló la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como senador en favor del morenista Gabriel García Hernández.

Al término de una maratónica sesión, se avaló la licencia de quien fuera coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal, y quien fue cesado del cargo después de las elecciones de junio pasado, en las que Morena perdió varias alcaldías de la Ciudad de México.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó en su momento que García Hernández se integraría a la administración federal.

Posteriormente, en su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló tras acusar oposición de políticos "retrógradas y corruptos", que obedecen a "intereses caciquiles", que tomó la decisión de nombrar a Gabriel García como encargado del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

El mandatario justificó el nuevo puesto indicando que "habíamos acordado de que no iba a haber problema (con Agua Saludable), pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen, 'no hay problema, aquí todos ayudamos', y ahora ya hay dos amparos y están promoviendo otro más".