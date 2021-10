Senado aprueba Ley de Ingresos 2022 que no prevé nuevos impuestos

Con 67 votos a favor y 39 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2022, que no contempla crear nuevos impuestos ni aumentar los vigentes, y prevé captar ingresos para el Gobierno Federal por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, de los cuales 3 billones 944 mil 520.6 millones provendrán de impuestos.

El proyecto de decreto considera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.1 por ciento y un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Además, estima una cotización promedio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación de 55.1 dólares por barril.

VER MÁS: Senado aprueba en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, lamentó que Morena no haya propuesto un endeudamiento público responsable, lo que pone en manos de bandos, agiotistas y hasta narcotraficantes la posibilidad de ser quienes presten de manera privada.

"El concepto que debemos derrotar es el de deuda pública irresponsable, deuda pública insostenible, deuda pública no sustentable. (…) Si no hay deuda pública responsable se está derrotando el concepto de deuda pública por quienes queremos que el Estado esté fuerte. ¿Y saben quién más presta? Lo sabemos bien en Michoacán, y lo saben bien en otros Estados. Presta el narco, prestan los narcotraficantes, porque no hay una deuda pública responsable y luego esos cobran con elecciones".

El exdirector del Seguro Social anunció su voto "en contra de no estimular la deuda pública responsable, en contra de no estimular la salud pública, en favor de la salud privada, en contra de no estimular la escuela pública", y cerró su intervención en tribuna con un "¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México!".

El senador de Morena, José Luis Pech, aseguró que lo que le molesta a la oposición del paquete fiscal es que sus amigos ya no podrán donar cantidades millonarias a sus propias fundaciones. "Porque aunque les moleste, este Gobierno seguirá usando los recursos públicos para ofrecer oportunidades a los jóvenes, a las personas discapacitadas, a los adultos mayores, a los campesinos, porque como no había ocurrido en las últimas décadas, este Gobierno seguirá realizando obras de infraestructura".

18 senadores se reservaron más de 30 artículos para proponer reformas o adiciones, aunque de antemano se sabe que Morena y sus aliados rechazarán cualquier modificación.