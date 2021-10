AMLO nombra a Gabriel García como encargado de Agua Saludable

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Al inicio de su mensaje, el mandatario anunció que, a partir de mañana, supervisará los avances del Tren Maya durante una gira por la Península de Yucatán.

Posteriormente, como cada miércoles, se presentó el reporte del Quién es quién en las mentiras de la semana, al cual se sumó un informe sobre los avances de la incorporación a la Pensión del Bienestar.

AGUA SALUDABLE

Tras esto, el presidente fue cuestionado sobre el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, respecto al cual celebró que hay empresas que se sumaron y aportarán parte de las cuotas del vital líquido que tenían autorizadas.

López Obrador reiteró que es "urgente" resolver el problema de contaminación por arsénico, por lo cual consideró lamentable que exista oposición de "políticos retrógradas, corruptos, que ni siquiera están entendiendo de que (el proyecto) se trata de la salud del pueblo" y por "sus intereses caciquiles, y queriendo sacar raja, están tratando de impedir que se lleve a cabo".

En ese sentido, dijo que ayer tomó la decisión de nombrar a Gabriel García, senador que pedirá licencia, para que se haga cargo del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, porque "habíamos acordado de que no iba a haber problema, pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen, 'no hay problema, aquí todos ayudamos', y ahora ya hay dos amparos y están promoviendo otro más".

"Aquí vamos en su momento a decir quiénes se están oponiendo, pero no a los que logran manipular, sino a los jefes, a los manipuladores. Porque estoy planteando el asunto, y ojalá y cambien de parecer, porque hasta las piedras cambian de parecer", señaló el presidente.