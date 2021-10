Nuestros subagentes, disfrazados de cárcamo pluvial sin contrato y "colgado" de CFE, nos reportan que mientras son peras o son manzanas respecto al pasivo real que el Simas heredará a la Administración municipal entrante, el gerente general, Juan José Gómez Hernández, ya no halla la puerta. Jura y perjura que será menor a los 180 millones y que, además, la paramunicipal tiene finanzas tan sanas que hasta tiene una utilidad de 318 millones de pesos. Ante tal danza de números y la férrea defensa del gerente, los integrantes del Consejo Directivo del Simas desde la semana pasada ya convocaron a junta extraordinaria y, de acuerdo con el secretario técnico, Jorge Willy Portal, ya les está preocupando. Y es que si es cierto que hay utilidad, ¿por qué no se les paga a los proveedores?, como Conagua y la CFE, que son con los que dizque se tienen convenios de pagos por adeudos millonarios y, pese a ello, se les cubre con "abonos chiquitos".

Quieren los consejeros que en vez de que les sirvan refrescos y café con galletas de animalito mejor pasen del discurso a los números y, desde luego, papeles. Como que ya no creen eso de que las deudas no representan una "amenaza operativa". Al interior de la abastecedora de todos es sabido que son tres los flamantes y bien pagados funcionarios los que llevan las finanzas. Entre ellos figuran el contralor y un expresidente de la Canaimpa, que presentan lo que quieren, aprovechando que el gerente, a causa de la pandemia, va solamente un par de horas a su oficina, de manera que ese grupo es el que hace y, sobre todo, deshace. Así que veremos y diremos.

***

Uno de los más grandes tijeretazos que el año pasado recibieron los estados dentro del Presupuesto Federal, PEF, fue la desaparición de varios fideicomisos y fondos federales como Fortaseg, Fondo Minero, Fondos Metropolitanos, Fonden; en total 101, que les representaban a las entidades un apoyo presupuestal para realizar obras de infraestructura principalmente, y no se diga el aliviane en materia de seguridad, que en estos tiempos y en otros también vaya que hace falta. Bajo el argumento de que se hacía mal uso de ellos y había corrupción, el Gobierno federal de un "plumazo" los desapareció. Para el 2022, y dentro del mismo esquema del PEF, el nuevo gancho al hígado será para las empresas que hacen donativos y que deducen así el pago de impuestos; pero si el afán era afectar a las empresas y que, a su decir, no evadieran al fisco, le resultó contraproducente, pues con la medida aprobada, el daño no es para los donadores, sino para los cientos de miles de instituciones que recibían los donativos, desde los Bancos de Alimentos, Cruz Roja, diversas fundaciones y asociaciones de ayuda a la niñez, los jóvenes, las mujeres, medio ambiente y hasta programas de salud que vivían de esas ayudas, que ahora tienen un panorama bastante difícil e incierto, con el riesgo de que puedan bajarle a su capacidad de ayuda social o de plano desaparecer. Por el mismo rumbo del desencanto y la impotencia andan los miembros de la comunidad científica del país, que esperaban para el año entrante se les apoyara aunque sea con una mínima parte para ciencia, tecnología e investigaciones académicas, pero nada.

***

Y ya adentrados, los indiscretos subagentes, que se colaron entre los que anduvieron el pasado fin de semana engordándole el caldo… Perdón, respaldando al dirigente nacional del partido de moda, Morena, Mario Delgado Carrillo, en su visita a la hermana República de Gómez Palacio para darles la "línea" de lo que hay que hacer en el polémico tema de la "revocación de mandato" y tentarles el agua a los camotes respecto a la sucesión gubernamental duranguense, que lo más seguro es que pase a manos de los "morenos", nos reportan que quien no se le despegó ni un momento fue el ex "hooligan" panista y exdiputado federal Luis Fernando Salazar Fernández, quien muy "acomedido", queriendo enderezar los astros y hasta el mercurio, sigue esperando ser iluminado con un puesto federal de lo que sea; de ahí que le da calorcito a la amistad que dice tener con el jefazo del partido y aprovechó para salir en todas las fotos.

***

Nuestros insidiosos subagentes nos comentan que el gobernador de la provincia de Coahuila tuvo que salir al quite para enmendar -léase "aclarar"- el tremendo resbalón que tuvo el secretario de Inversión Pública Productiva, Gerardo Berlanga Gotés, quien en modo rijoso y sin decir "agua va", porque no era el tema de la reunión que sostendría con el grupo de empresarios del GEL, a los que les hablaría de las APP, a los transportistas y hasta a las autoridades municipales los responsabilizó por el "atorón" que tiene la obra del Tortubús… digo, Metrobús. Así las cosas, el inquilino del Palacio Rosa tuvo que salir a explicar lo que su subalterno quiso decir -así le dijo-, y señaló el foco de este añejo atraso para que la obra entre en funciones y que no es otra cosa más que las consecuencias de la pandemia y, por ende, el desplome en el aforo al cerrarse escuelas y lo del confinamiento. Y aprovechó por enésima vez para decir que el Metrobús va en las condiciones en que se prometió a los ciudadanos, con modernidad, reordenamiento, tarifas bajas, sin subsidios, porque no se quedará trunco. El que también salió a revirar fue el alcalde de Torreón, quien responsabilizó al funcionario estatal por los dos "socavones" que dejó a la entrada de la ciudad refiriéndose a las estaciones en obra negra y se quejó amargamente de que ya van "cinco años con ese cuento", incluso acusó la "desaparición" de decenas de semáforos del bulevar Revolución y que no están por ningún lado.

***

Y como dicen que sobre aviso no hay engaño, a los regidores de la Administración municipal actual que se ampararon para pelear la entrega del cien por ciento del Fondo de Pensiones y otros que anduvieron amagando para que les dieran un "extra" porque van de salida de la nómina y van a pasar a vivir en el error, de seguro les calaron hondo las declaraciones del auditor superior José Armando Plata Sandoval, quien les advirtió a todos los alcaldes salientes "parejitos" que de encontrarse en las cuentas alguna partida que huela a Bono de Marcha, aunque sea disfrazado, lo van a detectar y se presentarán denuncias penales. Como dato adicional, les recordó que a partir de julio de este año entró en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y trae bastante "endurecido" este punto, aunque no faltó quien le dijo si la tabla será pareja con los alcaldes de todos los partidos, o no más con aquellos que no tienen los mismos colores que el suyo. Así que muchos estarán atentos a las cuentas que pida el auditor a los alcaldes salientes, pero más si será parejo para todos.