Senado aprueba en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022

Tras más de 9 horas de sesión, el Pleno del Senado de la República aprobó sin cambios la Miscelánea Fiscal 2022, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados rechazó un centenar de reservas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IESP), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

Al presentar el dictamen, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que la Miscelánea Fiscal no crea nuevos impuestos y elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento, que actualmente se cobra a productos de higiene menstrual.

Señaló que se establece la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal, ademas de limitar la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles, lo que dijo, no es "terrorismo fiscal", puesto que si no se registran no hay sanción; pero si lo hacen, contarán con la posibilidad de que "no los enganchen empresas fantasmas, como sucedía en el pasado".

La semana pasada fue la Cámara de Diputados la que aprobó la Miscelánea Fiscal presentada por la Secretaría de Hacienda para 2022 tras casi tres días de discusiones, en las que algunos legisladores acabaron a golpes.

