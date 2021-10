Mujer es arrastrada por la calle tras aferrarse al vehículo del hombre que le robó su bolso

El robo ocurrió en Houston, Texas, cuando una mujer que estaba paseando a su perro mascota, un dálmata, y un hombre descendió de una camioneta Chevrolet HHR roja y la amenazó con un arma e intentó arrebatarle su bolso.

La mujer opuso resistencia pero el ladrón logró despojarla de su bolso y volvió hacia el asiento del copiloto de la camioneta pero la víctima, aún sujetando la correa de su mascota, corrió hacia el vehículo y se subió parcialmente a la parte trasera tras abrir la puerta con la intención de recuperar sus pertenencias pero ella y su perro fueron arrastrados varios sobre la calle luego de que el conductor arrancó.

El hombre que la asaltó logró empujarla al asfalto luego de unos segundos, provocando que la mujer terminara con un brazo roto y que su mascota también sufriera algunas lesiones.

Hasta el momento las autoridades no han identificado al sospechoso pero difundieron el video del robo en redes sociales y están ofreciendo hasta 5 mil dólares en recompensa a cambio de información del ladrón, recogió el portal ABC 13.

We need your help to identify the suspect(s) responsible for dragging a female and her dog after forcibly taking her purse at gunpoint on Sept. 25 at the 900 block of Studemont. If you recognize the male or the vehicle, call @CrimeStopHOU. Full story at https://t.co/eJba6a65Qx pic.twitter.com/3PXG5tWuF6