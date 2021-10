Morena descarta cambios en el Presupuesto de Egresos

El grupo parlamentario de Morena descartó cambios a su proyecto de Presupuesto de Egresos que se discutirá en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, dijo que no apoyarán la propuesta de presupuesto alterno de la coalición legislativa Va por México.

"Nosotros tenemos un mandato, sería yo un incongruente, sería yo un inconsistente, sería yo un falsario, si yo actuara contrario a ese mandato, los mexicanos votaron por un cambio para que el presupuesto se dirija precisamente a eso, a abatir las desigualdades, entonces seré congruente con ello, soy un soldado del pueblo mexicano orgullosamente", declaró.

Mier Velazco estuvo acompañado del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien también advirtió que no habrá cambios al presupuesto.

"Ya sabemos que no va a haber un punto de encuentro en el Presupuesto de Egresos porque tenemos dos visiones completamente diferentes, no van a regresar los moches, no van a regresar sus etiquetados y el presupuesto se va a ir destinando de manera prioritaria a quienes más lo necesitan", declaró Delgado Carrillo.

El dirigente nacional acudió al recinto legislativo de San Lázaro para felicitar a las diputadas y diputados de Morena por haber logrado la aprobación de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos.

"Se cumple el compromiso, por cuarto año consecutivo, de un aumentar impuestos, de no endeudar al país, de no incrementar el precio de los energéticos y de tener un compromiso de austeridad muy severa, y lo más importante mantener y incrementar los recursos para los programas sociales en beneficio de todos los mexicanos", indicó.

En el evento, les solicitó su apoyo para que, desde sus distritos, hagan labor de difusión en torno a la revocación de mandato.