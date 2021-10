Suprema Corte rechaza prisión preventiva de oficio a factureras

AML0

Hoy, 7:04 am

publicado por: Andres Manuel López 0brador

Esas factureras me valen madre, lo que me importa es que no les vayan a dictar prisión preventiva a mis hermanos por los videos en los que aparecen recibiendo dinero por debajo del agua pa' mi campaña

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1