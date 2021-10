Región Centro supera los 500 casos de dengue

La cifra de casos de dengue en la región Norte de Coahuila es de 551, siendo los municipios de Acuña y Allende los que acumulan la mayor cantidad de casos; lo anterior según los datos de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila.

En el municipio de Acuña se tienen un registro de 372 casos confirmados y le sigue Allende con un total de 145 casos. En menor cantidad aparecen los municipios de Nava, con 14; Piedras Negras, con 12; Morelos, con 15; Jiménez, con dos; y el municipio de Villa Unión, con un solo caso.

"El último corte que tuvimos para nuestra región Norte y los municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaría I, vemos una disminución en cuanto a la velocidad de casos nuevos", manifestó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria I con sede en Piedras Negras.

El funcionario señaló que haciendo un comparativo con los casos confirmados registrados en años anteriores, se puede establecer que se trata de cifras muy por debajo de lo que se han presentado, por lo que consideró que va en control toda la situación que tiene que ver con el dengue en esta zona de la entidad.

"Esto no significa que no debamos realizar las medidas de prevención, hay que recordar que el dengue es un virus que se transmite por la picadura de un mosquito, a través del vector que es el mosquito y que tenemos varias medidas para prevenir esa picadura; no se trasmite por vía aérea, por lo cual no hay necesidad de aislar a los pacientes", dijo Moscoso González.

