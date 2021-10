Un continente a la deriva

El camino a la Cumbre de las Américas de 2022 es campo minado. La gobernanza democrática a lo largo y ancho del continente ya se encontraba bajo presión incluso antes de que la golpeara la pandemia el año pasado. El impacto del COVID-19 ha acentuado tendencias preocupantes que incluyen la polarización social; la subordinación de los poderes Judicial y Legislativo al Ejecutivo; el movimiento de millones de desplazados internos, migrantes y refugiados; la actuación de actores no estatales minando la seguridad pública y el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la violencia; los efectos devastadores del cambio climático sobre una de las regiones biológicamente más megadiversas del planeta; la ruptura de la correa de transmisión entre ciudadanos y partidos políticos, minando con ello su legitimidad e interlocución con la sociedad; la demagogia; la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones; el impacto de la desinformación y polarización montada en las redes sociales; y el ensimismamiento de la región cara al mundo y al sistema internacional. La pandemia puso... de relieve que la falla tectónica esencial en el sistema internacional... es entre gobiernos eficientes por un lado, e ineficientes por el otro...

...En algunos países latinoamericanos, las fuerzas armadas tienen ahora más influencia política y económica que en cualquier otro momento desde la ola democratizadora de la década de los 80. Aunado a ello, el andamiaje de concertación regional está quebrado, y es preocupante que Nicaragua se haya unido a Cuba y Venezuela como otro régimen autoritario más en el continente. Un hemisferio que alguna vez se enorgulleció de sus disposiciones institucionales en defensa de la democracia... parece ahora incapaz de unirse para defender incluso los derechos humanos más fundamentales... Sin liderazgo -y liderazgos- y fragmentada, Latinoamérica no ha podido conjugar la voluntad política necesaria para cumplir con sus compromisos y tratados regionales en defensa de la democracia.

...Los desafíos que enfrenta la propia democracia estadounidense y la fragmentación regional presentan obstáculos formidables... La ola anticorrupción de la década previa se ha desvanecido. Además, el lento crecimiento económico y el aumento de la pobreza y la desigualdad contribuyeron al descontento de los ciudadanos con la democracia. Los acontecimientos recientes en muchos países, con redes de seguridad y contratos sociales débiles, muestran que los agravios no atendidos pueden manifestarse repentinamente en protestas masivas (y violentas) y en apoyo a líderes que ignoran descaradamente las normas democráticas. Otros componentes críticos de la democracia, como el Estado de derecho, también muestran signos de debilidad... la elección justa y libre a través de las urnas y la aceptación de los resultados de los procesos electorales está amenazado en gran parte del hemisferio. Pero de manera palmaria y preocupante para el resto del continente, porque a diferencia de Las Vegas, lo que ocurre en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos... Hoy deriva en resistencia de algunas élites políticas latinoamericanas y la desconfianza de gobiernos hacia intenciones y compromisos estadounidenses con la democracia. Incluso si los gobiernos latinoamericanos creen que los ideales democráticos de Biden son genuinos, muchos buscarán resistir presiones y ganar tiempo, plenamente conscientes de la erosión de normas democráticas al interior de EUA... Y EUA no es la única potencia con peso y presencia en las Américas; China es cada vez más capaz y dispuesta a fortalecer los lazos con países que marcan distancia de Washington.