En Gómez Palacio preparan evento musical de contracultura

La unión de diversos géneros musicales allegados a la contracultura, se gestará la noche de este sábado 30 de octubre cuando se realice el encuentro denominado Sensacional Fiesta de Espanto, en punto de las 18:00 horas, en un conocido bar de Gómez Palacio ubicado en Justo Sierra 658.

Entre las diversas manifestaciones musicales se encontrarán reggae, ska, rap, rock, punk y música electrónica. El evento contará con la presencia de artistas y bandas locales como Reno871, Halcón7, Ambar, G.O.L.P.E., Mr. Estéreo, Escandalosos Bochos, Corazón Hi-Fi, Chepo RB, Futuro Fracaso y Blood Lord.

Además, se hace la invitación para que el público participe en un concurso de disfraces que se efectuará en torno a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

En entrevista, el artista Anco, integrante de la banda de rap Rango Bajo y organizador de este evento, comentó que la música de la contracultura significa un campo de expresión, reflexión y protesta ante los problemas sociales, para que así el público pueda cultivar su poder de decisión ante las injusticias.

“Hay infinidad de temas que la contracultura toca para que despierte la banda. Simplemente, estamos adormilados con el futbol y las telenovelas, y ahora estamos más adormilados con las redes. Ellos tienen el monopolio, realmente las redes no son gratis”.

Aunque lo ideal sería que la contracultura se popularizara, la realidad es que es un sector al que llega aquel interesado en pensar o expresarse de forma diferente a lo estandarizado.

“A la gente no le gusta leer, no le gusta escudriñar, saber si algo le conviene o no le conviene o si su cartera se la están vaciando los bancos. ¿Sí me explico? No le gusta pararse a pensar en esos temas. Entonces, sí estaría mejor este país o este mundo si le pusiéramos más atención a este tipo de música, que nos da un mensaje de conciencia, de libertad, de revolución, de cambio”.