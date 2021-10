Vibremos positivo

HOY DECIDO HACER UN TIME OUT MENTAL

La gente que ha leído mis columnas anteriormente sabe que en este espacio hablo de temas de gran importancia para la salud mental de todos aquellos que me leen cada semana, pero obviamente también cuido mi salud mental a la hora de escoger los temas de los que voy a hablar.

Los últimos días no me he sentido bien físicamente y eso solo es el reflejo de que algo me esta molestando o afectando a nivel psicológico, creo profundamente que todo lo que nos pasa en nuestro plano físico es consecuencia de nuestros pensamientos, y aunque en este momento no tengo muy claro que es lo que me esta haciendo sentir mal, se que si me doy el tiempo necesario para descubrirlo, lo sabré y con seguridad tomare cartas en el asunto que me llevaran a una mejora tanto emocional como físicamente.

Hoy leí acerca de la importancia de tomarse un tiempo libre de nuestras responsabilidades diarias para poder regresar con mas fuerza a todo aquello que depende de nosotros y creo que nunca le había dado tanta importancia a ese concepto hasta el día de hoy que creo que realmente lo necesito, así como creo que todos lo necesitamos de ves en cuando por eso los invito a que todos lo hagamos, aunque sea una vez al mes.

Es por eso que hoy decido darme tiempo para mi, hacer un time out de todas las cosas que abruman mi mente y hacer solo aquello que me da satisfacción y armonía conmigo misma; y como escribir en este espacio es una de las cosas que mas satisfacción me da, no se van a librar de mi tan fácilmente; Lo que si puedo decirles es que aunque sea en el corto espacio que tengo al escribir estas líneas, ustedes me acompañaran en mi afán por desconectarme de aquello que me altera y les platicaré porque es muy importante que de tanto en tanto todos nos demos estos espacios para estar con nosotros mismos y así poder sanar cualquier cosa que nos este afectando.

Lo primero que voy a hacer es apagar en la medida de lo posible mis redes sociales, no tenemos ni idea de la energía que las redes sociales absorben de nuestra persona. Están llenas de noticias, generalmente malas y amarillistas pues lo único que buscan es vender morbo para que la gente los lea y los vea. También esta toda esa tendencia aspiracionista de vidas vacías de influencers que venden su vida perfecta a las redes sociales y nos hacen creer que nosotros estamos mal o somos menos porque no tenemos todo lo que no podemos comprar y además no tenemos el cuerpo, la cara y el pelo perfecto, y so no nos hace mas que daño emocionalmente hablando. Definitivamente apagar por unos instantes las redes sociales nos da paz y tranquilidad.

Voy a dedicar mas tiempo a darme aquellos gustos que por trabajo o por dedicar tiempo a mi familia muchas veces no puedo darme; desayunar un día en la cama, tomar un café o una compa con una amiga, leer un buen libro o simplemente ver una serie en la televisión, pero una de esas que solo me hagan reír y disfrutar de mi existencia una de esas en las que no tengo que pensar en nada para entenderles, no se esperen que me ponga a ver "El Juego del Calamar" o algo por el estilo porque eso solo afectaría más mi paz mental; Entre los gustos que quiero darme en este time out para mi persona también esta darle mas importancia a mi cuerpo, hacer esa clase de ejercicio que siempre he querido hacer y no he podido por falta de tiempo.

Pasar mas tiempo con mis hijas y mi esposo y convivir mas tiempo con mis amigos y con la familia cercana que no veo tan a menudo.

Disfrutar mas de las pequeñas cosas que muchas veces doy por sentado porque ocurren todos los días, aunque no las pida, como ver un atardecer, o ver las olas del mar y solo disfrutar del momento, escuchar música y cantar sin que nadie me interrumpa etc. El chiste es que cada quien encuentre aquello que le de paz y lo haga disfrutar de cada minuto de su time out.

Los invito a todos a hacerse tiempo para ustedes mismos de vez en cuando y sin remordimientos, pensando que todos nos merecemos ese espacio para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente.

