Oposición alista paquete económico alterno

De cara al análisis del Presupuesto de Egresos 2022, la oposición ya tiene listo su proyecto alterno al del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que buscará recortar 20 % el gasto en las obras insignia del mandatario, reducir el plan ferroviario y gastos de operación de diversas dependencias federales y empresas productivas del Estado.

La coalición Va por México en la Cámara de Diputados -integrada por los grupos legislativos del PRI, PAN y PRD- presentará este miércoles su proyecto de presupuesto, con el cual buscan la reasignación de 148 mil 814.5 millones de pesos para fortalecer los recursos destinados a Estados y Municipios, así como acciones de salud, seguridad, infraestructura y reactivación económica.

La propuesta contempla incrementar el precio del petróleo, al pasar de 55.1 dólares por barril, proyectado en el paquete que planteó la Secretaría de Hacienda, a 58.5 dólares, lo que permitirá aumentar los ingresos en 40 mil millones de pesos.

El diputado panista Héctor Téllez Hernández, encargado de la estrategia, detalló que en la Ley de Ingresos que pasó al Senado de la República el precio del petróleo "está muy subestimado".

"Nos preocupa porque justamente los excedentes petroleros que haya durante el año son de libre disposición y quieren manejarlo sin que pase a la Cámara de Diputados. Sabemos que la tendencia está al alza; ya alcanzó los 70 dólares y nos mandan una proyección de 55.1 dólares por barril.

El presupuesto alterno prevé reducir 20 % las asignaciones a los megaproyectos del presidente para liberar recursos por 22 mil 127 millones de pesos.

El paquete económico del Ejecutivo designa 62 mil 942 millones de pesos al Tren Maya, mientras que la nueva propuesta busca que se le designen 50 mil 353.6 millones. El presupuesto de Dos Bocas pasaría de 45 mil millones a 36 mil, mientras que los recursos del Corredor Interoceánico en Tehuantepec pasarían de 2 mil 693 millones de pesos a 2 mil 154.4.

El proyecto plantea reducir 4 mil 424 millones de pesos a las previsiones para el desarrollo de trenes de carga, y recortar gastos de dependencias federales y empresas productivas del Estado para recaudar 82 mil 162 millones de pesos. "Se les está aumentando demasiado a algunos rubros que no son necesarios; son alrededor de 80 mil millones de pesos que aumentaron sin ninguna justificación y que en este esquema de austeridad que se pregona se puede ajustar. Únicamente en gastos administrativos, no recorte a sueldos, no a salarios, no a prestaciones laborales, obtendríamos unos 80 mil millones de pesos", apuntó.

Con los recursos obtenidos, Va por México pretende incrementar en 245 % los recursos del Ramo 23, al pasar de 9 mil 262.4 millones de pesos a 32 mil 33. Entre los segmentos que se verían beneficiados destacan el Fonden, el Fopreden, así como la recuperación de los fondos metropolitanos, de capitalidad, así como el Fondo Compensatorio de Desastres Naturales, entre otros.