Graban a enorme serpiente colgando desde una excavadora y se vuelve viral

El suceso fue grabado en las isla caribeña de Dominica, cuando un grupo de personas estaban despejando una zona de la selva usando una excavadora, la cual recogió por accidente a una enorme serpiente de aproximadamente 4 metros de longitud, la cual colgó desde la 'cuchara' de la máquina.

Decenas de usuarios quedaron impresionados con el tamaño del reptil una vez que el video fue publicado en Tik Tok y otras redes sociales, con algunos llamándola 'la serpiente más grande del mundo'.

Hasta el momento desconoce si la serpiente resultó herida a causa de su interacción de con la grúa y la especie de ésta, aunque se cree que se trata de un ejemplar de una boa constrictor, la cual es nativa de Sudamérica y algunas islas del Caribe.

