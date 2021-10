La Columna de Rosell

Aunque parezca increíble el subcampeón del futbol mexicano araña puestos de repechaje y en la modalidad de visitar al rival. Es el resultado de una racha de malos partidos, de escasa generación de posibilidades de gol, de estar supeditados al humor del árbitro y del VAR, que le han marcado cuatro penales a favor en igual número de partidos consecutivos. Al parecer se ha convertido en la única vía para poder anotar.

Urge que el Santos de Almada recobre la memoria, que vuelva a ser el equipo que enamoró a la afición comarcana, pero esta vez las piezas de remplazo no han sido tan efectivas como en el pasado. Los muchachos dan la impresión que "toparon" que se quedaron en el umbral de la consolidación y los veteranos que aparecen en la banca no solucionan nada. La esperanza en los muchachos se ha detenido, no han avanzado en su desarrollo y ahora son presa fácil de los rivales experimentados, Omar Campos, Jesús Ocejo y Eduardo Aguirre sobre todo, ya han sido diagnosticados, ya se aprendieron sus debilidades y están luchando para volver a retomar su ascenso como futbolistas.

Otro de los jóvenes, pero este menos predecible por sus características zigzagueantes es Jordan Carrillo, con este chavo se pueden esperar resultados inmediatos, que ayude a una alicaída línea delantera que de repente se desmoronó, ni la llegada del "Holandés Errante" Alessio Da Cruz y la presencia intermitente de Lozano y Otero han aportado gran cosa al ataque guerrero, la falta de un nueve estable (no ha existido uno desde la salida de Furch y Santiago Muñoz) ha golpeado a la ofensiva de los laguneros, el único que existe con las características de un delantero centro "clásico" es Ignacio Jeraldino, pero el chileno simplemente está en el limbo, vamos ni siquiera podemos recriminarle que falle alguna oportunidad, porque no las ha tenido, no ha encontrado la manera, en los pocos minutos que se ha merecido, de colocarse puntual a la cita con el balón.

Ahora bien, el rival de hoy domingo, el Toluca que se mantiene en puesto de liguilla directa, no tanto por méritos propios, si no por desmerito de sus perseguidores. El equipo de Cristante suma ya cinco juegos seguidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates y con solo tres goles anotados. El asunto es que sus perseguidores como Rayados ya liga tres derrotas seguidas, Cruz Azul solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos y León solo suma un triunfo en sus últimos ocho encuentros. Esto lo ha aprovechado el modesto Mazatlán para meterse al grupo de los que quieren tumbar a los Diablos del cuarto puesto.

Los choriceros se presentarán en la cancha del Corona por lo pronto con dos ausencias claves, el joven de 21 años defensa central Haret Ortega, que había iniciado doce juegos como titular con 929 minutos jugados, un indiscutible en la formación de Hernán Cristante. Lo echaron previa revisión del VAR por aplicar una plancha contra la rodilla de Alan Medina del Necaxa.

Pero la ausencia más notoria del equipo mexiquense es sin duda la del magnífico medio campista Rubens Sambueza, cuatro goles, cinco pases para gol, es la referencia de este hombre este torneo, además de su liderazgo como capitán diablo. Sambueza acumuló cinco tarjetas y tendrá que pagar el partido de suspensión precisamente hoy contra Santos Laguna. Sambu se perderá su primer juego del torneo donde había cubierto todos los minutos de los catorce partidos jugados, de ese tamaño la importancia de este zurdo con un oficio y una calidad extraordinaria, e increíble su nivel a sus casi 38 años.

No estamos para andar diciendo, "no deberíamos de fijarnos en las ausencias del rival si no en el potencial propio" Muchachos dejémonos de sutilezas, para lo que se vive actualmente en Santos, con la pobre producción de opciones de gol, bienvenidas las ausencias del rival, ya habrá tiempo de ponernos dignos, ahora lo que caiga y como se presente es bueno. Almada también tendrá que lidiar sin su talentoso, por la suspensión de Diego Valdez y seguramente tendrá que recurrir a ese volante ofensivo llamado Ayrton Preciado, a pesar de que Luis Miguel tiene más presentaciones en el último año que el ecuatoriano. Todo sea para bien de la "Die Hard" afición lagunera y que la sonrisa regrese.

