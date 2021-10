El huracán 'Rick' se dirige a la costa sur del Pacífico mexicano

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que "Rick" tenía vientos de hasta 140 kilómetros por hora (85 millas) y se espera que azote alrededor del puerto de Lázaro Cárdenas y el turístico Zihuatanejo el lunes.

El huracán se localizóaba a unos 210 kilómetros (130 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo. Rick se movía hacia el norte a 6 km/h (3 mph).

Se esperaba algo de fortalecimiento y "Rick" podría desarrollar vientos de hasta 160 km/h (100 mph).

El centro de huracanes advirtió que "Rick" podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La costa tiene un terreno montañoso que en el pasado ha sido muy vulnerable a inundaciones y deslaves.

Una advertencia de huracán estaba vigente para puntos de la línea costera desde el oeste de Acapulco y hacia Punta San Telmo.

Durante su paso por tierra, el huracán provocará lluvias de intensas a torrenciales y posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, así como crecientes niveles en arroyos y ríos, en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, informó la Comisión Nacional del Agua de México.

