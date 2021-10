López Obrador justifica más inversión al sur

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que en la región de La Montaña de Guerrero se replicarán los programas aplicados en Oaxaca para realizar caminos.

López Obrador criticó que por egoísmo los conservadores no entienden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca -donde se registran los mayores niveles de marginación- necesitan más ayuda que otros estados del país.

En reunión con autoridades de tres municipios de La Montaña de Guerrero en Malinaltepec, el mandatario indicó que desde la Federación se mandarán fondos para este tipo de obras comunitarias, con el fin de que sean administrados por autoridades locales.

Adelantó que habrá recursos extraordinarios que llegarán de manera directa a municipios de La Montaña "por dos mil 100 millones de pesos (...) hay otras necesidades, por ejemplo, caminos o agua, mejorar las escuelas, lo que no se puede hacer con el recurso que les llega a los padres de familia".

"Esto ayuda mucho porque tiene un efecto multiplicador, rinde el presupuesto. Se hace más con menos, se hace el camino de buena calidad, se pueden hacer de concreto, con revolvedoras. No es un asunto complicado. Ya no se permite la corrupción en ningún nivel de Gobierno; que el propósito es desterrar la corrupción y que realmente actuemos como siervos de la nación, servidores del pueblo", expuso el titular del Ejecutivo federal.

"No es un asunto complicado. Los burócratas de arriba dicen que no tienen capacidad técnica las autoridades locales, como si fuera mucha ciencia hacer un camino. Además, ¿quiénes son los mejores obreros de la construcción? Pues los de La Montaña".

López Obrador indicó que esto se ha aplicado en Oaxaca y ha tenido resultados efectivos.

"Tenemos el ejemplo de Oaxaca, de cómo las autoridades de usos y costumbres están haciendo los caminos con la misma gente. Y eso es lo que queremos: que se les entregue a los Gobiernos municipales el presupuesto y, hablando de plata, hay muchos que opinan que no, porque pagan justos por pecadores, que hay presidentes municipales corruptos y entonces la gente dice 'si le dan el dinero por el camino, no lo van a hacer o lo van a hacer mal, o va a haber desvíos de esos fondos', pero en Oaxaca estamos constatando que no es así".

Ante el anuncio de la entrega de apoyos, instruyó a la gobernadora Evelyn Salgado a viajar a Oaxaca junto con el director del INPI, Adolfo Regino, y el subsecretario de SCT, Jorge Nuño, para conocer cómo hacen los caminos allá.

"En todas las comunidades ya hay por lo menos un ingeniero, o al menos un maestro albañil, que es el menos común de los sentidos, con juicio práctico. Es un pueblo trabajador y un pueblo creativo; ¿cómo no se va a poder hacer el camino? Además el presupuesto queda en el municipio y se beneficia de comerciantes, se reactiva la economía desde abajo", aseveró.