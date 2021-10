Verdades y Rumores.

El que anda muy activo porque ya le cayó el veinte de que “un día más es un día menos” y está próximo a dejar el cargo es el actual alcalde de Torreón, quien busca repuntar su imagen de cara al cierre de su gobierno. En la semana entregó infraestructura escolar con una barda perimetral con malla ciclónica para evitar la entrada de vándalos, prepara un amplio programa de pavimentación a través del SIMV que por fin incluye el pintado del rayado de carriles y acaba de entregar el pavimento hidráulico en la Zona Industrial de Torreón. El edil no se ha olvidado de reconocer ampliamente el fuerte apoyo que empresas le han brindado, por ejemplo, con material de pavimentación y pintura en la Guardería de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y hasta en las reparaciones que hicieron en la Línea Verde.

Y a nada más le falta terminar con el pavimento hidráulico en el fraccionamiento El Campestre, donde los vecinos también le ayudaron. A decir de los subagentes, el alcalde ya se puso en modo relax, por lo que ha estado despidiéndose tanto de los “ipecos” como de algunos funcionarios sindicalizados cercanos a él.

Aunque siguen los retrasos en la llegada y aplicación de vacunas tanto para los rezagados como para los de rango de edad de 29 a 39 años y los encargados del programa Federal de Bienestar —léase “los funcionarios federales”—, siguen utilizando muchos de ellos sus redes sociales personales para informar a la población sobre estos procesos, mientras que en la Secretaría de Salud el doctor Roberto Bernal Gómez se come las uñas, ya que supuestamente esta misma semana la provincia de Coahuila recobrará su categoría epidemiológica de “semáforo verde”. Y es que jura y perjura que actualmente las cifras de contagios y de hospitalizados son de las más bajas en esta segunda ola del funesto coronavirus. Si bien ha manejado el argumento de que el estado ha seguido su propio semáforo y región por región, no deja de ser significativo lo que dicen de allá de arriba en la “Cuatroté” con sus mapas nacionales de colores.

Cumplieron una semana prácticamente de capacitación los alcaldes y alcaldesas electos del Estado. Primero fue en Torreón, donde se convocó a los 38 que asumirán los cargos a partir del 1 de enero a estar en la segunda sesión anual del Consejo Estatal de Seguridad para que conocieran las cifras sobre incidencia delictiva estatal y por regiones, también para que ya escojan a sus jefes policiacos y se adentren en todo lo relacionado con lo operativo, administrativo y legal, para que luego no caigan en “ocurrencias”. La recomendación fue también para que semana a semana evalúen sus indicadores y junten su dinerito para que le inviertan, pues el Fortaseg de plano no volverá y no se avizora en el horizonte ningún recurso federal. Miércoles y jueves se concentraron en la “capirucha” del pan de pulque, en un seminario de capacitación y donde se “chutaron” dos días seguidos temas presupuestales y sus leyes, rendición de cuentas, transparencia y toda clase de herramientas para que además en los procesos de entrega-recepción se pongan listos con las “letras chiquitas”.

Y por la capital anduvo el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, que aunque se ha manejado con mucha discreción respecto a soltar posibles perfiles de quiénes serán sus colaboradores, que insiste en que nadie más que él los elegirá, de inmediato empezaron las especulaciones de los puestos que podrían ocupar las personas que lo acompañaron en las mesas de trabajo. Los subagentes nos reportan que ahí estuvieron Natalia Fernández, a quien se le ha mencionado como posible secretaria del Ayuntamiento, pero estaría en “veremos”; la síndica de Mayoría, Laura Reyes Retana y la síndica de Minoría, Mónica Montero. Fueron también los regidores electos Felipe González y Luis Cuerda Serna. Dado que la mayoría de los ediles llevaron a sus equipos relacionados con las finanzas, quienes dicen saber leer entre líneas, aseguran que entre Roberto Barrios, Oscar Luján, Eder Farías y Miguel Zúñiga podrían estar el próximo tesorero municipal, el contralor o el director de Egresos, incluso el de Simas. Así que veremos y diremos lo que decide el próximo inquilino del edificio más caro de la ciudad.

Un contundente mensaje mandó el jefazo del partido de moda, Morena, Mario Delgado, durante su visita a La Laguna, a donde básicamente vino a dar el espaldarazo a la presidenta municipal de la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, a quien con una palmadita en el hombro y el mensaje de que la alcaldesa debería registrarse —en su momento y luego de que las inexistentes encuestas internas de Morena indiquen al mejor alfil de la 4T— para competir por la gubernatura de la provincia de Durango. Con una sonrisa de oreja a oreja la alcaldesa vio rendir los frutos del apoyo y más de una decena de espectaculares en puntos estratégicos que en su momento pagó el Ayuntamiento gomezpalatino a través de un tercero a favor de Mario Delgado todos colocados en esta ciudad— en la pasada contienda interna por la dirigencia nacional de su partido, espectaculares que por cierto andan muy peleados últimamente, con eso de que el también suspirante por Morena a la gubernatura, Manuel Espino, aprovechó para promover su imagen a gran escala tanto en La Laguna como en otras partes de la entidad, motivo por el cual otro suspirante por la silla, también de Morena, José Ramón Enríquez, no dejó pasar la oportunidad de hacerle una travesura tapando algunos de los espectaculares pagados por don Manuel colocando unas lonas encima con su imagen muy sonriente y con la mano en el corazón acompañada de la frase “Las y Los Laguneros Merecen Más”.

Y mientras la carrera por la gubernatura ya empezó en la Cuarta Transformación, en los agonizantes partidos PRI y PAN de nuevo van lentos, motivo por el cual la exalcaldesa de Gómez, Leticia Herrera prefirió adelantarse y hablar claramente de sus aspiraciones políticas para gobernar Durango, razón por la cual hace una semana el exgobernador y líder nacional cenecista, Ismael Hernández Deras, le hizo una visita personal en la que platicaron largo y tendido (señal que varios interpretan como un guiño del priista con doña Lety respecto a una posible alianza futura), por lo cual todavía no está claro si la lagunera abandonará el partido o, por el contrario, unirá fuerzas que años atrás parecían imposibles de conciliar, con tal de que la alianza entre el tricolor, el blanquiazul y los tres miembros que quedan del PRD pueda conservar el poder. Además, otro priista que también sueña con la gubernatura de Durango, el excoordinador nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Héctor Arreola Soria, declaró abiertamente sus intenciones asegurando también que ya le toca a La Laguna ser la zona de donde surja el próximo gobernador —pues él se considera lagunero por ser oriundo del municipio de Rodeo— y también dijo que si se decide que sea una mujer la que por el PRI encabece el proyecto, sin duda se sumará a apoyar a Leticia Herrera.