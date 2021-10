La repetición es un principio básico de la propaganda y en este país estamos acostumbrados a eso.

Inclusive, a la exageración y hasta las medias verdades, a las mentiras.

O sea, ni nos resulta extraño ni ajeno, principalmente si proviene de la política. Casi todos los políticos mienten. Y digo casi por poner a salvo a las "honrosas excepciones", como dice YSQ.

También estamos acostumbrados a que el ciudadano Presidente se derrape. Ya sea por descuido, por desinformación o haciéndose ganso, porque así conviene en ese momento.

Esta semana nos obsequió por lo menos tres ejemplos:

Sobre la concesión de Telmex, sobre las vacunas contra el Covid, no aprobadas por las OMS y, para variar, contra los medios de comunicación porque supuestamente no se informó de la entrega de un colaborador de Genaro García Luna.

Cuestionado equívocamente sobre si sería difícil retirarle la concesión a Telmex, que vencería en 2023, el presidente López Obrador dijo que "no, no va a ser difícil y si se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar" (…) "eso lo vamos a analizar en su momento" (…) "De una vez les digo: vamos a hacer lo que más le convenga a la nación" (…) "se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari" (…) "a ver, ya está, ¿qué hacemos, revocamos la concesión?, SE LO DEJAMOS DE TAREA A LA GENTE".

El Instituto Federal de Telecomunicaciones precisó, en un comunicado que: "se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT". (Decisión que se tomó en 2016 pero nadie alertó al Presidente).

Respecto a su petición de que la OMS reconozca las vacunas contra el Covid, que no ha aprobado, López Obrador urgió a acelerar el procedimiento de certificación: "Yo acepto que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte".

Dijo que enviaría una carta, redactada por el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell "para que en la OMS, con todo respeto, se apliquen y resuelvan".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que no tenía noticias directas de esa inquietud, e invitó al Presidente a enviar expertos a Ginebra para que conozcan cómo se certifican las vacunas y sentenció: "En lugar de que el Presidente plantee estos problemas sin ningún contacto, SIN EXPERTOS, primero es mejor dejar que los expertos lo discutan". (¿Pero qué necesidad?).

Y, sobre García Luna, especuló al asegurar que los medios de comunicación no habían reportado la entrega de Iván Reyes Arzate, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, quien habría entregado información lo mismo a la DEA que a cárteles mexicanos, conspirando para distribuir cocaína: "Ya reconoce que participaron en actividades ilícitas, y parece que implica a García Luna y a otros más" (…) "Ya reservaron toda la información en Estados Unidos" (…) "Lo estoy diciendo porque aquí no se difunde esto, no sale en la televisión, no sale en la radio, no sale en los periódicos" (…) "No lo consideran noticia porque afecta al antiguo régimen de corrupción, todo esto lo están tapando".

Un monitoreo simple permite desmentir al Presidente de México.

¿Por qué exhibirlo de esta manera? ¿Ya lo quieren tumbar desde adentro?

