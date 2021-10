La FGR atrae caso de José Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente por policías en Yucatán

La Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que ya fue notificado que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, quien falleció víctima de golpes que recibió presuntamente de cuatro policías municipales de Mérida.

De esta manera, será la FGR y las autoridades judiciales federales las que resuelvan la investigación del asesinato del joven veracruzano.

La Fiscalía General de Yucatán ya integró la carpeta de investigación e impugnó la resolución ante el Tribunal del Poder Judicial del Estado, del juez Antonio Bonilla Castañeda que decidió liberar a los cuatro policías meridanos.

De acuerdo a datos recabados, la defensa de los policías municipales, a través del abogado David Dorantes Cabrera, fue notificada de la resolución de que las autoridades federales atraería el caso, lo cual finalmente aceptó la FGE.

De manera que la audiencia que se llevaría a cabo el próximo lunes 25 de octubre en la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia, para abordar el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) contra el Auto de No Vinculación dictado en favor de los elementos policíacos, quedaría sin efecto por lo pronto, ya que al parecer el TPJE decidió posponer esa audiencia para discutir la apelación.

Al parecer, indicaron que, al atraer el caso la FGR, todo lo ejercido en la investigación estatal, incluido el recurso de apelación en contra de la resolución del juez Antonio Bonilla Castañeda, quedaría sin efecto para la investigación federal.

Como se sabe, la FGR estuvo haciendo indagatorias, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Mérida, e hizo una recreación de los hechos del día que José Eduardo fue detenido y llevado a la comandancia de la Policía Municipal de Mérida.

Denuncian estancamiento en caso de José Eduardo La madre del joven José Eduardo Ravelo, María Ravelo Echevarría, pidió a las autoridades ministeriales de Yucatán acelerar la investigación de la muerte de su hijo, pues aseguró no tener mayor información sobre el caso.

En un video difundido en redes sociales, la madre desmintió que se haya "vendido" para permanecer callada ante la violencia y asesinato de José Eduardo. "Quiero aclararles que no me he vendido y tampoco tengo nada que ocultar. Me negué a dar entrevistas porque algunos medios amarillistas estaban haciendo leña del árbol caído", señaló.

Sostuvo que se maneja la versión de que les dieron dinero, aunque remarcó que no va a "vender la muerte de su hijo".

Además aseguró que, si es necesario, se mudará de Veracruz a Yucatán "con tal de que mi hijo tenga justicia, porque no se mató a un animal, era un ser humano".

"El caso lo siento estancado. No nos notifican nada y es lo que me tiene ansiosa. Siento mucha impotencia, pues seguimos sin saber nada", precisó la madre del joven veracruzano.

Aclaró finalmente que el abogado Andrés Nieves ya no es su representante legal y adelantó que ella, directamente, le pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador que se acelere el caso y la investigación sobre la muerte de José Eduardo.