AMLO le pide a maestros de la CNTE aceptar pago en Banco del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, que mantiene un bloqueo en las vías del tren por falta de pago, está contra la posibilidad que se les deposite de forma directa en monederos electrónicos del Banco del Bienestar.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que existe colusión entre autoridades estatales y maestros para que el pago de sueldos se realice en efectivo, por lo que exhortó al magisterio disidente a que acepten esta forma de pago, pues destacó que es sin intermediarios.

"Le mando a decir, convoco, hago un llamamiento respetuoso a los maestros de Michoacán de que se acepte, eso es a todos, de qué se les entregue una tarjeta, un monedero electrónico del Banco del Bienestar Personalizado, va a su cuenta, así ya no hay intermediarios y no voy a dejar de decir que existe una oposición a que se pague de esta manera y que no sólo es de las autoridades estatales, también de una red que hay que paga en efectivo a maestros, entonces ya no queremos eso", dijo el presidente.

"El dinero en efectivo es una tentación, entonces no queremos eso, porque no queremos la corrupción y también no queremos que haya, ¿cómo se le llama a los que cobran sin trabajar? Aviadores, que tienen una, dos, tres plazas, eso no, Y así ya no hay problema, imagínense, llega a la quincena y no hay pago, eso es ilegal, es inmoral".

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló la importancia de que se pague de forma directa a los maestros de Michoacán, pues indicó que en algunas ocasiones los recursos que se envían a los estados se usan con otros fines.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador manifestó que por este bloqueo a las vías del tren se afecta la distribución de energéticos.

"A lo mejor es por el combustóleo, por el bloque que hay en Michoacán, y eso impide que el combustóleo que se produce en Tula (Hidalgo) se pueda llevar al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por tren, entonces como existe este bloqueo de los maestros que ya se está resolviendo porque decidimos pagarles las quincenas Que se les quedaron debiendo, entonces ya di la instrucción de que se les pague todo", apuntó.

Resaltó que el paro ya suma 60 días, sin embargo, la refinería de Tula sigue trabajando, pero no al mismo ritmo.