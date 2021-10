Domingo de clásicos

¿Qué mejor plan para este domingo que disfrutar de un Barcelona-Real Madrid, seguido de un Manchester United-Liverpool, ¿Inter-Juventus y cerrar con un Marsella-PSG?

Y precisamente del Clásico inglés es lo que nos atañe esta semana. Qué partidazo que se espera en el Teatro de los Sueños. Con una atmósfera seguramente mágica y con una intensidad al mil por hora. Luego de lo que mostraron ambos equipos a media semana en Champions, junto a lo que se comentó en este espacio hace siete días, las incógnitas prevalecen.

Y esas dudas son las que seguramente tendrá Ole Gunnar Solskjaer, técnico de los Red Devils, ya que simplemente el funcionamiento (ahora, más que nada defensivo) no existe. Varane no está y Harry Maguire apareció contra el Leicester repentinamente y sin que nadie se lo esperara. Spoiler Alert: no salió bien. Pero antier en Old Trafford se sacó la espinita de los errores cometidos en el King Power Stadium, aunque ciertamente ante el Atalanta, el capitán inglés tiene implicación en el segundo tanto de los italianos. Aún así, su gol que pone el empate seguro que servirá como incentivo para llegar a tope el domingo.

Siempre los clásicos son partidos que no se pueden perder. Ni aquí, en México, ni en Inglaterra. Sin embargo, este duelo tiene un atractivo más: la lucha por la parte alta de la tabla de la Premier League. Atrás quedaron esos días en que el United era puntero. Los malos resultados han hecho retroceder al equipo tanto en la tabla como futbolísticamente, pero si ganan los locales, se podrían meter al top cuatro. Los Reds, en tanto, podrían ser líderes en caso de ganar y que el Chelsea deje puntos ante el Norwich.

SEGUNDO TIEMPO

Por su parte, Liverpool viene embalado. Simplemente han dado clases maestras en los últimos juegos: goleando, gustando y ganando. En sus últimos diez juegos han marcado 31 goles. Y para que conste, han enfrentado a equipos de la talla del Chelsea, Manchester City, Milán, Atlético de Madrid o Leeds. Están recuperando la forma de hace tres años. Forma que los llevó al trono de Europa.

Y justo su jugador más en forma es el que también destacó sobremanera en el 2018: Mo Salah. Recuerda en sus mejores años a Arjen Robben. Zurdísimo, pegado a banda y siempre enganchando hacia adentro sentenciándote con un latigazo tremendo. Pero al egipcio hay que sumarle la vuelta en confianza de Bobby Firmino o la explosividad de Sadio Mané, junto al gran revulsivo que significa Diogo Jota.

Atrás, probablemente Naby Keïta comienza a tomar confianza junto al gran trivote que puede formar con Henderson, Milner o Fabinho. Y en la parte baja, con un van Dijk recuperado, con las alas por banda que tiene con Robertson o Arnold, los Reds vuelven a lucir sólidos desde la primera línea. Destacar aquí el duelo total que significaría ver a Virgil contra Cristiano. Las posibilidades son infinitas.

Seguro que quien más se juega es el United. La responsabilidad de ganar es suya, y no podemos dejar pasar de largo la cantidad de veces que CR7 le ha sacado las papas del fuego a su entrenador: En su presentación, ante Newcastle, fue quien abrió el cerradísimo partido. Ante Villarreal remontó sobre la hora. Y ante el Atalanta guardó los tres puntos y le dio el liderato a su club en Champions League. ¿Con quién van pues?

TIEMPO EXTRA Este será el primer clásico inglés para Cristiano Ronaldo desde su vuelta a Old Trafford. La cita es el domingo a las 10:30 de la mañana.