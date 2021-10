Autoridades de salud alertan por el COVID-19 y viejas epidemias en México

El sistema de Salud Pública del país lidia, además del COVID-19, con viejas pandemias como la diabetes y males cardiacos, enfermedades infecciosas, que por décadas no han tenido resolución, males que regresan como el sarampión y, casi cada año o dos, un nuevo padecimiento.

Según el diario Reforma, México es un país con riesgos mixtos en cuanto a salud pública y, pese a la transición epidemiológica, las enfermedades infecciosas continúan siendo una prioridad y no se pueden olvidar, alertó Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP.

“Todavía tenemos que seguir lidiando con la situación de enfermedades infecciosas; quizá con un perfil diferente, quizá en condiciones diferentes, quizá en variaciones geográficas diferentes.

“Nos olvidamos de lo que tenemos y lo que seguimos viviendo todos los días. Tenemos una carga diferenciada en magnitud, localización geográfica, de enfermedades infecciosas que todavía debemos tener en cuenta”.

Ejemplificó que a lo largo y ancho del país hay diferencia en la incidencia de tuberculosis o de VIH.

Hay entidades que resienten más el dengue o enfermedades consideradas “de la pobreza”, como rickettsiosis, chagas o paludismo.

“El 80 por ciento del país tiene transmisión de dengue y no se ha ido porque estemos con COVID, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Rickettsiosis, que por mucho tiempo era epidemiología oculta de México, no había sistema de vigilancia, no había rickettsia en México, ahora ya hay, se busca intencionadamente.

“Tenemos focos de paludismo residuales, chagas; resistencia bacteriana y, como ocurre todos los días, no nos damos cuenta, y no lo abordamos de una manera de prevención importante a menos que cause un brote en un hospital”, advirtió en conferencia.

Respecto a las enfermedades emergentes y reemergentes, detalló que, a nivel global, sólo en este siglo casi cada año o cada dos años ha aparecido una enfermedad infecciosa nueva y México no está exento.

Destacó que en sólo 11 años hemos experimentado dos pandemias, la de AH1N1 y ahora por COVID-19.

Indicó que la epidemia de AH1N1 significó exceso de mortalidad en gente joven; muerte materna incrementada; impacto económico, y hay datos, señaló, que dicen que el costo económico fue de alrededor del 0.7 del PIB.

La especialista aseguró que se ignora la carga de males emergentes por diseminación como el zika y el chikungunya.

“Desconocemos la carga, el impacto en el sistema de salud, en abortos, en muertes neonatales, en discapacidad; así como el impacto económico”, alertó.

Y sumado a todo ello reaparecen enfermedades que ya se habían controlado, como sarampión o cólera.

“En México el año pasado tuvimos un brote considerable (de sarampión). Fueron más de 200 casos en adultos y jóvenes no vacunados o con vacunación parcial; no se puede bajar la guardia”.