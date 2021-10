Canaco Acuña expresa que hay 'incertidumbre' en sector comercial, ante nuevos hábitos de consumo en línea

En víspera de la reapertura de la frontera para viajes no esenciales, a partir del próximo 08 de noviembre, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ciudad Acuña considera que esto traerá solo más tráficos, sin embargo, la mayor incertidumbre se centra en cuanto al cambio de hábitos de consumo que trajo la pandemia como fueron las compras en línea.

Luis Ángel Urraza Dugay, presidente de la CANACO en Ciudad Acuña, consideró que la apertura de los puentes traerá un poco más de tráfico en las horas que llama: de relajación, es decir, cuando la gente sale de trabajar y puede dar la vuelta a Del Rio; o que los fines de semana o durante los periodos vacacionales venga más gente.

“Pues vamos a estar muy atentos porque, puede ser una afectación para algunos comercios de la ciudad, puede haber una baja de venta en ciertos productos, los cuales mucha gente se pudo acostumbrar a comprarlos del lado mexicano y que tenía toda una vida comprándolos del lado americano”, respondió Urraza Dugay sobre el impacto que pueda generar la reapertura.

Sin embargo, consideró que es una incertidumbre la que tienen, precisamente por las personas que se acostumbraron a comprar en línea, aunque se desconoce la cantidad de personas que, abriendo o no abriendo los puentes, van a seguir comprando en línea, pues ya le gusto y se van ahorrar vueltas en acudir a ciertos lugares.

“El fenómeno ese, es una incertidumbre, no te digo que no se va a poner complicado en los primeros días, ahora en diciembre no se diga, en los periodos vacacionales; sí creo que algunas cosas van a ser muy diferentes”, el representante del comercio organizado en Ciudad Acuña.

Y es que, consideró que algunos productos que se adquirían por costumbre en los Estados Unidos, ante las restricciones de viaje durante año y medio se adquirieron dichos productos en México y se dieron cuenta que no pasaba nada, que les dio el mismo resultado y que es la misma calidad.

“También te va a cambiar la perspectiva de compra y de buscarle lo más barato, ya vimos que sirve igual y ahora, es cuestión de gastar un poco menos en pesos y no en dólares”, consideró el presidente de la CANACO en el municipio de Ciudad Acuña.