Nuevos sindicatos ahora exstorsionan: CROM

En un foro organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada con empresas del sistema sindical mexicano, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), central de trabajadores ligada al PRI, criticó que nuevas organizaciones sindicales se monten en los emplazamientos a huelga o paros para extorsionar a las empresas.

A siete días de que grupos inconformes intentaron ingresar a las instalaciones de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, Jesús Antonio Peza Gómez, secretario general de la CROM en el Estado de México y secretario de Acción Política a nivel nacional de la organización, señaló que hay quienes siguen practicando el "terrorismo sindical".

"Nosotros estamos desarrollando bien la práctica sindical, los sindicatos que no están acostumbrados a hacerlo de esa manera se están oponiendo, o la otra, siguen practicando el terrorismo sindical, nosotros estamos en contra de ello", dijo el dirigente.

"Tenemos más de 100 años de lucha sindical y así vienen otras organizaciones con su trayectoria, sin embargo, hoy ya no se puede practicar el terrorismo sindical. ¿Y cuál es el terrorismo sindical? Cuando la Junta te sellaba un emplazamiento a huelga, cuando el pseudosindicalista no tenía la representación de los trabajadores iban y se paraban afuera de tu obra o de tu empresa y paraban la fuente de trabajo".

VER MÁS: Líder sindical iguala represión en Dos Bocas a masacre de Cananea

Aquí y en China, señaló, eso se llama extorsión. "No te pueden obligar a firmar un contrato colectivo de trabajo cuando no tienen la representación de los trabajadores", añadió. Peza alertó a las empresas no dejarse extorsionar por esas centrales sindicales.

El líder aseguró que la CROM posee unos 2.5 millones de agremiados en el país en diversos sectores, incluido la seguridad privada. También criticó que Estados Unidos vigile los procesos de elección en los sindicatos y llamó a los gremios a realizar los comicios bajo el sistema de voto libre y secreto en urnas transparentes.

"Nosotros vamos un paso adelante con la reforma laboral de 2019, incluso en rendición de cuentas, eso de que nos vengan a vigilar desde EU los procesos sindicales, no hay necesidad de que vengan de fuera", reprochó.

El 14 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el choque registrado en Dos Bocas es producto de una disputa de contratos entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

La CTM dijo defender los contratos laborales en la refinería y evitar la violencia, aunque descartó un pleito con la CATEM.En tanto, Pedro Haces, secretario general de la CATEM y senador morenista, aseguró que la central obrera "no está metida" en los trabajos de construcción.

VER MÁS: Trabajadores van a paro por mejores condiciones en refinería de Dos Bocas