Policías expulsan del metro a hombre que les pidió usar cubrebocas

El suceso ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre identificado como Andrew Gilbert se dirigía a su trabajó y en el andén del tren subterráneo se percató de que había dos oficiales de policía sin cubrebocas, por lo que decidió preguntarles por qué no lo llevaban, insistiendo que deberían 'seguir la ley'.

Los comentarios de Gilbert ofendieron a ambos oficiales y estos decidieron expulsarlo de la estación, argumentando que si no iba a tomar un tren, 'tenía que irse', acto que fue grabado por un testigo y fue subido a redes sociales, en donde se volvió viral.

Dermont Shea, el comisionado de la policía de dicha ciudad, calificó que el comportamiento de los oficiales como 'absolutamente inexcusable', aunque afirmó que ambos elementos no serán suspendidos o despedidos por sus acciones, y además, no se confirmó si se está realizando una investigación de los hechos, informó el portal Ruptly.

#NYC #NYPD harassing this subway rider for having the nerve to ask them to put on masks! #notabovethelaw@NYCMayor pic.twitter.com/iEK8qKh0MF