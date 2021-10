AMLO reconoce tardanza de la FGR en resolver caso de Emilio Lozoya

Pese a asegurar que no hay un pacto de impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) "se está tardando sin duda y es evidente" en resolver el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y acusado de sobornos en el escándalo de Odebrecht.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no existe un pacto de impunidad en este caso, y reiteró su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Creo que se están tardando sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero".

"¿Confía de que no haya pacto de impunidad?", se le preguntó.

"Sí, no hay, lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México, más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco que consiste en que haya 'testigos protegidos', les llaman en Estados Unidos, y aquí se le llama 'criterio de oportunidad', entonces se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción, que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo", respondió.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que no habla con el fiscal ni con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre este caso, y afirmó que con ellos sí plática de casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

"No, no yo hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el ministro de la Corte, no establecemos estas relaciones, por respeto a nuestra competencias; yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Gertz, que repito le tengo mucha confianza, lo considero recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa, de eso sí hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió", aseveró.