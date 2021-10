Semana siete y los cardenales

Con la visita de los Broncos a Cleveland, hoy jueves se pone en marcha la séptima semana de la NFL y donde muchos nos hemos puesto a pensar, hasta dónde llegará la marca perfecta de los Cardenales porque, si es que el chamuco no vuelve a meter las patas, el conjunto de Arizona para este próximo domingo ya por la noche, continuará de la misma manera debido a que reciben a los pobres Texanos que, hasta en una loquera, los Gatos Negros les estarían dando pelea.

Yo fui de los primeros que pensé que la escuadra de los pájaros dejaría lo invicto en la famosa “perrera municipal” pero que la prueba positiva de COVID-19 de su entrenador en jefe Kliff Kingsbury que lo mantuvo alejado de las líneas laterales el domingo, el resto del cuerpo técnico de Arizona se motivó lanzando para cubrir a su guía y se pararon en Cleveland golpeando a los Browns en una decisiva victoria por 37-14 por excelencia del equipo donde acumularon cinco capturas y obligaron a Baker Mayfield a sufrir tres pérdidas, mientras que Kyler Murray lanzó cuatro pases de touchdown; están con 6-0 por primera vez desde 1974.

Para esta semana ya hay unas escuadras que estarán descansando siendo una de ellas, los Bills que, el pasado lunes por la noche, sigo sin poder creer la exhibición que dieron en contra de los Titanes porque estando ya cerca de las diagonales, continuaron con su formación escopeta y como diciendo a todo el perímetro y la secundaria de Tennessee, de que se alinearan para nosotros cuando y sin ser asistentes, aún no se entiende porque no establecer un ataque terrestre, pero Sean McDermott tiene sus argumentos y podría recibir críticas por su decisión de intentarlo en cuarta y una en lugar de patear el gol de campo al final de los últimos segundos contra los Titanes, pero no se lo merece porque McDermott puso su fe en Josh Allen para asegurar la victoria.

Y hablando de Tennessee, empezó el espectáculo llamado Derrick Henry y que, para este domingo al mediodía se presenta el que es tal vez, el partido de la semana cuando la escuadra de Mike Vrabel, reciban la visita de los Jefes.

Aaron Rodgers sigue siendo un competidor retorcido con una habilidad similar a la de Jordan para encontrar la motivación que elevará su juego porque lo vimos el domingo en el Campo del Soldado, cuando congeló el juego con una carrera de touchdown, luego entregó un mensaje directo a los fanáticos de los Osos que lo abuchearon desde zona roja y que su récord de 22-5 contra de Chicago, es el tercer mejor porcentaje de victorias (.815) por un pasador contra un solo oponente desde 1950, entre aquellos con un mínimo de 25 aperturas.

Los Carneros reciben a los pobres Leones donde los mariscales de campo de ambos equipos, vistieron sus uniformes anteriormente y no se está hablando lo suficiente de la fantástica temporada de Cooper Kupp, quien se estableció rápidamente como una parte importante del ataque de Los Ángeles, Kupp ha dado el salto de abridor a superestrella en su primera temporada con Matthew Stafford.

No hay que perderse la visita de Cincinnati a Baltimore.