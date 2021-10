AMLO se abre a cambios en su iniciativa de reforma eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional. Al inicio del acto, el mandatario fue cuestionado sobre los casos de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sobre Robles Berlanga, luego de que un juez determinara que debe mantenerse en prisión preventiva, el presidente rechazó que exista una motivación política y aseguró que no se trata de una venganza. "Nosotros no hacemos eso. Es indigno", dijo.

En cuanto a Lozoya Austin, el mandatario negó que exista un pacto de impunidad, al tiempo que refrendó su confianza a la Fiscalía General de la República en los casos que lleva, aunque reconoció una tardanza en las indagatorias.

REFORMA ELÉCTRICA

En otro tema, López Obrador resaltó que su propuesta de reforma eléctrica conviene al país, pues es una oportunidad para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

TAMBIÉN LEE: Seis de cada 10 mexicanos apoya que CFE controle sector eléctrico: encuesta

Asimismo, señaló que aceptaría ajustes a la iniciativa, pero siempre y cuando "mantenga su esencia", y que "la industria eléctrica sea estratégica y propiedad de la nación".

“Sí (se aceptan ajustes), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos", respondió a pregunta expresa.

La controversia ha arreciado desde finales de septiembre, cuando López Obrador envió al Congreso su reforma eléctrica, que de aprobarse garantizaría en la Constitución que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, controle un mínimo de 54 % de la generación eléctrica.

Aunque algunos partidos de oposición ya anunciaron su voto en contra, otros han pedido un diálogo, como el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A diferencia de iniciativas anteriores, el presidente ahora se ha mostrado abierto a cambios en el Congreso, donde su alianza de partidos perdió la mayoría calificada de dos tercios en las elecciones intermedias del 6 de junio.

Aun así reafirmó su propuesta de "que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro".

"Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante (con los cambios)", manifestó.

El presidente rechazó que México perderá 44,000 millones de dólares por indemnizaciones, como calculó esta semana la Cámara Internacional de Comercio de México (ICC, en inglés).

“Nosotros lo que queremos es que ya no sigan robando, tan sencillo como eso, y dicen que se va a ir la inversión, (pero) no se van", comentó.

VER MÁS: Servicio Geológico señala confusión en cifras de litio en México

López Obrador reiteró que "no es una nacionalización" ni "una expropiación", pero necesita "fortalecer" a la CFE para "garantizar precios justos en la energía eléctrica".

El mandatario dijo a los empresarios que "deberían estar agradecidos" porque la iniciativa contempla que conserven un máximo del 46 % del mercado de generación eléctrica.

“¿Saben cuánto es el 46 % del mercado de México? Es toda la electricidad que se consume en Argentina, en un país de 50 a 60 millones de habitantes. Entonces deberían estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas", declaró.

Además de la rectoría del Estado en el sector, el presidente indicó que la nacionalización del litio es otro de sus puntos firmes.

El mandatario acusó a sus opositores de "no atreverse a hablar del litio" porque "no les conviene, no les gusta" la idea que este mineral sea propiedad de la nación, como estipula la reforma.

"Quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas, y no, el litio es un mineral estratégico, me consta de que le brillan los ojitos a algunos”, dijo.