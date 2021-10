Mínima, recuperación de casas en Coahuila: Infonavit

El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit) informó que es mínima la cantidad de casas que han sido recuperadas y se encuentran dentro del programa "Renovación a tu Medida", que apenas suma unos 200 inmuebles en Coahuila.

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, encargado de la delegación regional del Infonavit en Coahuila, aclaró que no se trata de remates de casas en abandono, sino de un programa de recuperación.

"La única manera de acceder a este programa es a través de la oficina del Infonavit; no hay intermediarios, eso es muy importante y si algún trabajador está interesado, es necesario que acuda a la oficina, donde podrá ver las que están disponibles", dijo.

Explicó que solo así podrá llevar a cabo un proceso que indica que dentro de su crédito comprará la vivienda y también que se destinará una parte de su crédito para la remodelación de la misma.

TAMBIÉN LEE: Infonavit relanza descuento de 50% de deuda por liquidación anticipada del crédito

"Se tienen alrededor de 200 viviendas, es muy poco, realmente no es un tema donde se habla de miles de viviendas", aseguró.

La mayoría de las viviendas están en Piedras Negras, con 120, mientras que en Acuña, Saltillo y Torreón hay alrededor de 30 en cada entidad. Se trata de casas que fueron recuperadas, luego de que los derechohabientes dejaran de pagarlas.

Explicó que es cuando las personas obtienen un crédito y no responden a este que se realiza un proceso de cobranza social y una mediación. No obstante, de no llegarse a un acuerdo, por último se realiza la cobranza judicial, la cual consta de distintas etapas.

Añadió que se han encontrado casas con avalúo desde 250 mil pesos, así como de un millón de pesos. "Es accesible, puede haber oportunidades, pero no necesariamente son más baratas", explicó.